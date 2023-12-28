США оголосили останній 2023 року набір військової допомоги Україні

Адміністрація Байдена 27 грудня оголосила останній в 2023 році набір американської військової допомоги для України, очікуючи, що Конгрес США невдовзі затвердить виділення коштів на подальші постачання зброї українській армії.

Державний секретар Ентоні Блінкен повідомив, що цей набір на $250 мільйонів включає боєприпаси для систем протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для мобільних ракетних систем HIMARS, боєприпаси калібру 155 міліметрів і 105 міліметрів, бронебійні боєприпаси.

«Для підтримки наших українських партнерів, які захищають свою країну та свою свободу від російської агресії, наша допомога була вирішальною», - підкреслив Блінкен, додавши, що та зброя й устаткування були надані України в межах раніше затвердженого фінансування.

Представник Національної ради безпеки Джон Кірбі минулого тижня сказав, що президент Джо Байден планував в грудні ще один набір військової допомоги, але надалі для подальших постачань Україні буде необхідна згода Конгресу, де рішення затримуються через суперечки з інших питань.

«Після того набору… у нас більше не буде затверджених ресурсів для поповнень допомоги і нам потрібні негайні дії Конгресу», - сказав Кірбі 18 грудня.

Блінкен також закликав Конгрес швидко розглянути питання подальшої допомоги Україні, «щоб просувати наші національні інтереси в галузі безпеки, допомагаючи Україні захищатися і забезпечувати її майбутнє».