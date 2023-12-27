Українські досягнення - це диво, а Путін “грає у психологічні ігри з нашою свідомістю” – експосадовиця розвідки США Фіона Гілл

Прямо зараз Москва проводить операцію психологічного впливу, а Путін намагається “грати в ігри з нашою свідомістю”. Про це в інтерв'ю Російській службі Голосу Америки заявила співробітниця Інституту Брукінґса, членкиня спостережної ради Гарвардського університету Фіона Гілл.

Раніше Гілл обіймала посаду старшої директорки у справах Європи та Росії в Раді національної безпеки США та була посадовицею Національної розвідки США з питань Росії та Євразії (2006 по 2009 рр.).

Те, чого досягла Україна, є насправді дивом.

“Насамперед, варто відзначити: те, чого досягла Україна насправді є дивом”, – каже Фіона Гілл.

У контексті багатьох інших воєн в історії, наголошує експертка, неуникні злети і падіння, несподівані повороти:

“Спочатку здається, що все йде добре, а потім знову можуть бути невдачі, після цього країни оговтуються, що, здається, і зробила Росія. Але це також не означає, що українці не можуть оговтатися від невдач”.

Війна ведеться і у вимірі психології, наголошує Гілл. “Це історія, яку ви розповідаєте. А ми зараз віддаємо це право “розповідати історію” Путіну, – застерігає фахівчиня. – Тоді як Путін є “майстром оповіді”, ви знаєте”.

Гілл радить “говорити про війну інакше, змінюючи наратив, говорити в іншому, відмінному від російського, ключі”.

"Послабте ворога психологічно перш ніж перемогти його на полі бою"

Прямо у цей момент, коли ми говоримо, Москва веде операцію психологічного впливу

“Прямо зараз, під час нашої розмови, Москва веде операцію психологічного впливу”, – наголошує Гілл.

Вона також пояснила, як Росія застосовує пропаганду і методи маніпулювання психологією: “Ви знаєте ці радянські технології – послабте ворога перш ніж фактично перемогти його на самому полі бою. Їм потрібно змусити супротивника “відчути” поразку, думати, що він вже зазнав поразки, і це саме те, чим займається зараз Путін, провокуючи дискусії на Заході”.

Важливо, щоб українці були єдиними, переконана Гілл: “Україна має продовжувати демонструвати єдиний фронт. І ми також маємо це робити. Те, до чого ми прагнемо – це єдиний європейський і атлантичний фронт на підтримку України”.

"Ще абсолютно точно не кінець"

Експертка додала: “Так, на полі бою все пішло не так, як би всім хотілося. Я маю на увазі, ситуацію довкола контрнаступу з точки зору українців. Але це не означає, що все закінчилося. Можливо, все більше людей будуть говорити про Україну у негативному сенсі – про те, що Україна програє або що “ми не побачимо абсолютної перемоги”. Але ми повинні пам'ятати, що зазвичай у таких воєнних кампаніях невдачі не рідкісні, злети і падіння для них типові”.

“Путін намагається грати в ігри з нашою свідомістю, – застерігає аналітикиня. – І тому для нас вкрай важливо говорити про цю війну не так, як він. Нам необхідно давати відсіч усім тим у Європі та інших частинах світу, які кажуть “все закінчилося”.

Зараз абсолютно точно ще не кінець”.

У світі дипломатії та у політичному світі “у нас є дуже багато можливостей змінити спосіб, у який ми обговорюємо ці речі і як думаємо про них”, вважає Фіона Гілл.

"Справжня катастрофа для майбутнього Росії"

Вона назвала приголомшливими втрати, на які пішла Росія серед свого війська, втрати для її економіки та кількість людей, які втекли з Росії.

“Це справжня катастрофа для Росії у довгостроковій перспективі. Навіть якщо економіка адаптувалася до ситуації, тому що вона переведена на воєнні рейки, але питання полягає у тому, як довго можна це утримувати. Росія зараз відчуває тиск інфляції та інших побічних ефектів”.

Гілл також наголосила масштаб удару, завданого Збройними Силами України Чорноморському флоту Росії.

"Ми не повинні грати на користь Путіна”

Відповідаючи на питання Голосу Америки щодо моментів, у який президент Росії Володимир Путін перебуває у виграшній позиції сьогодні Фіона Гілл зауважила:

“Це політично-психологічний аспект. І виглядає так, що Путін має неабиякий успіх, коли він залучає американських політиків, особливо деяких членів Конгресу у ряди прихильників того, про що він сам говорить. Ви знаєте, коли кажуть, що важливо зосередитися на наративі America First (англ. - передовсім Америка), коли говорять “не варто втручатися у те, що відбувається в Україні”.

Якщо так триватиме і надалі, якщо ми не зможемо змінити наративи, і так, справді, це дійсно почне змінювати речі на користь Путіна. Тому і я, і багато інших прямо зараз висловлюються і ми мусимо говорити людям про те, що ми не повинні грати на користь Путіна”.

"Україна стала полем битви для Америки та майбутнього Америки"

У інтерв'ю для американських ЗМІ Фіона Гілл неодноразово стверджувала, що рішення про те, чи виграє Україна, "майже повністю — за США".

У той час як Конгрес обговорює, скільки ще грошей виділити на допомогу Україні на тлі зростаючої опозиції республіканців, американці "насправді обговорюють своє "власне майбутнє", -- сказала експертка виданню Politico цього місяця.

Ми насправді обговорюємо наше власне майбутнє.

Світ, у якому Путін перемагає в Україні, сказала Гілл, "це світ, де становище США у світі зменшується, де Іран і Північна Корея сміливіші, де Китай домінує в Індо-Тихоокеанському регіоні, де Близький Схід стає більш нестабільним і де розповсюдження ядерної зброї набирає обертів як серед союзників, так і серед ворогів".

"Зараз Україна стала полем битви для Америки та майбутнього Америки — бачимо ми це чи ні — за нашу власну оборонну позицію та готовність, за нашу репутацію та наше лідерство", — сказала Фіона Гілл.

Для Путіна, на її думку, Україна — це "проксі-війна проти США, щоб усунути Сполучені Штати зі світової арени"».

Внутрішню політику США Гілл бачить головною перешкодою на шляху України до перемоги, пише Politico.