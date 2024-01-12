В Конгресі США демократи не погоджуються на вимоги республіканців в законопроєкті про допомогу Україні та безпеку кордонів - The Hill

У США конгресмени-республіканці вважають занадто жорсткими зміни до імміграційної політики, які республіканці хочуть включити до законопроєкту про допомогу Україні. Зокрема, демократи вказали, що не підтримають спорудження майже 1,5 тисячі кілометрів стіни на кордоні з Мексикою, пише видання The Hill.

Видання наводить слова конгресмена-демократа Рауля Грихалви, який вважає ініціативу республіканців щодо стіни політично вмотивованою.

"Ця стіна завжди була політичним символом для республіканців і так триває, - каже Грихалва. - Той факт, що це провал, який коштує грошей - втрати грошей - як видається, неважливий".

Однак, республіканці не готові до компромісів. "Наближається битва за кордон, і ми помремо на цій горі", - цитує The Hill слова спікера Палати представників США Майкла Джонсона, які він сказав в радіопередачі в середу.

Для остаточного затвердження пакет має схвалити Палата представників США, Сенат і підписати президент. Раніше Голос Америки повідомляв, що в Сенаті демократи не підтримують значні обмеження до програми "гуманітарного пароля", за яким до США, зокрема, в'їжджають і українці, що тікають від війни.

Республіканські сенатори-перемовники, які вже декілька тижнів разом з демократами працюють над потенційною угодою щодо посилення міграційних правил США, повідомили, що посилюють свої вимоги щодо обмеження права президента США дозволяти мігрантам умовно-достроково потрапити на територію Сполучених Штатів в рамках правил так званого "гуманітарного пароля". Про це повідомляє видання Politico.

Як повідомляє видання The Washington Post, останніми днями сенаторам вдалося досягти згоди щодо низки інших спірних питань, включно з обмеженням запитів на притулок, дозволом на швидке випровадження мігрантів безпосередньо на кордоні, а також прискоренням деяких типів депортації.

Водночас бажання республіканців обмежити право президента США надавати мігрантам так званий пароль – або умовно-дострокове звільнення чи допуск на територію США – залишається найскладнішим пунктом угоди, по якому перемовники ще не досягли згоди, кажуть оглядачі.

“Пароль для мене звучить як найбільший поворотний момент, [який визначить], чи ми досягнемо угоди, чи ні”, — заявив після зустрічі у середу сенатор-республіканець Майк Браун, якого цитує The Washington Post.

“Є кілька ідей щодо того, що з цим робити. Але та, яка, схоже, має велику підтримку, – це запровадження обмеження [на кількість мігрантів, допущених по паролю] подібно до того, що ми робимо щодо біженців та інших категорій”, – наводить Politico слова представника меншості в Сенаті, республіканця Джона Туна.

Після зустрічі у середу деякі республіканці заявляли, що остаточної угоди може бути досягнуто на цьому тижні. Однак, додає Politico, сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд згодом зазначив, що “ми у жодному разі не так близько”, цитує Politico.