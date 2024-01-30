У Конгресі тривають суперечки щодо імміграційної реформи, з проведенням якої республіканці пов'язують допомогу Україні

Республіканці у Конгресі США вимагають імпічменту міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса за незадовільний, за їхньою оцінкою, контроль на кордоні між США та Мексикою.

Конгресмени-республіканці офіційно оголосили про це рішення на пресконференції у Вашингтоні 30 січня.

Спікер Майк Джонсон, виступаючи на пресконференції, звинуватив президента Джо Байдена і його адміністрацію у “створенні катастрофи на кордоні”, яку республіканці, за його словами, наразі намагаються виправити, в той час, як президент відмовляється діяти.

За словами республіканців, Майоркас вдався до "навмисної й систематичної" відмови від виконання імміграційних законів, зазначає агентство AP.

За офіційними даними, понад 6,3 мільйона мігрантів нелегально в’їхали до США з 2021 року.

До США проникають чоловіки з «ворожих» Росії та Китаю

Джонсон також зазначив, що велика кількість чоловіків призовного віку, включно з чоловіками з Росії та Китаю та інших “ворожих” держав, проникають у США крізь мексикансько-американський кордон. Він назвав це “вторгненням”.

Водночас Джонсон визнав, що республіканці ще не бачили тексту імміграційного законопроєкту, над яким останніми місяцями працювала група сенаторів. Втім він одразу відкинув його, зазначивши, що відповідно то тієї інформації, яку мають республіканці, цей законопроєкт “не пройде” в Палаті представників

Перше і найважливіше завдання федерального уряду – захистити своїх громадян. Ми не робимо цього за президента Байдена

Тим часом відповідаючи на питання, чи конгресові республіканці просто намагаються "вбити цей законопроєкт", щоб допомогти республіканському кандидату – Дональду Трампу у кампанії, Джонсон назвав таке припущення “абсурдним”.

“Це абсурд. Ми зобов’язані виконувати свій обов’язок”, – заявив Джонсон.

“Наш обов’язок – діяти правильно для американського народу, захищати людей. Перше і найважливіше завдання федерального уряду – захистити своїх громадян. Ми не робимо цього за президента Байдена", – наголосив Джонсон.

Він сказав, що у республіканців є лише незначна більшість у Палаті представників, але республіканці намагаються використати кожну можливість, "щоб забезпечити розв'язання цієї проблеми" і залучають до цього і колишнього президента Трампа, який знову балотується на цю посаду.

«Президент Трамп хоче забезпечити безпеку країни. Президент Трамп – це той, хто раніше за інших говорив про безпеку кордонів. Він балотувався на цьому, як ви пам'ятаєте, на побудові стіни. Тому що він бачив цю катастрофу. Він знав, що якщо ми не отримаємо контроль над цим, ми опинимося в такій ситуації. І тому президент Трамп застосував свої виконавчі повноваження. Він використав свою виконавчу владу, щоб взяти цю систему під контроль. Президент Байден рефлекторно вчинив протилежне. І саме це спричинило цю кризу”, – сказав Джонсон.

Розв'язання питань нелегальної імміграції й убезпечення південного кордону країни спікер Палати представників Майк Джонсон і республіканці прив’язали до можливого погодження додаткового фінансування для України. Також питання імміграційного законодавства і кордонів поступово перетворюються на одну з ключових тем президентської кампанії 2024 року.

Республіканці MAGA [прихильники Дональда Трампа] в Палаті представників і Сенаті відмовляються від двопартійної угоди, яка посилить охорону кордонів, підтримає Ізраїль і допоможе Україні зупинити марш Путіна Європою – тому, що Дональд Трамп наказав їм це зробити

Своєю чергою, представники демократів під час пресконференції того ж дня заявили, що готові розв’язувати питання кордону й всеохопної імміграційної реформи у співпраці з республіканцями, поставивши “людей понад політикою”.

Однак, за словами голови Демократичного кокусу Палати представників Піта Агілара, республіканці відмовляються від співпраці в цьому питанні, адже в такий спосіб вони хочуть використати імміграційну кризу з метою отримання політичних дивідендів для президентської кампанії Дональда Трампа.

“Республіканці MAGA [прихильники Дональда Трампа] в Палаті представників і Сенаті відмовляються від двопартійної угоди, яка посилить охорону кордонів, підтримає Ізраїль і допоможе Україні зупинити марш Путіна Європою – тому, що Дональд Трамп наказав їм це зробити. У ганебному прояві партійності вони зрікаються своєї відповідальності розв'язувати проблеми від імені американського народу. Навіть Мітч Макконнелл здався Володимиру Путіну. І він здався Дональду Трампу”, - заявив Агілар.

Тим часом за словами заступника голови Демократичного кокусу Теда Лу, важко зрозуміти республіканську “абсурдну” опозицію до двопартійного законопроєкту, тексту якого вони не бачили. Відтак обоє демократів також звинуватили республіканців у внутрішньопартійному хаосі та небажанні здійснювати врядування.

У своїх коментарях Лу також зосередив увагу на успіхах американської економіки за адміністрації Байдена, наголосивши, що так звана “байденоміка” працює, а біржові індекси досягли рекордних рівнів – чим наразі намагається скористатися для підсилення своєї кампанії Трамп. Відтак, за словами Лу, поки демократи опікуються економікою, республіканці сфокусовані на “безглуздих речах”, як то усунення міністра в порядку імпічменту.

“І тепер усі бачать, що мова ніколи не йшла про безпеку кордону. Тут ніколи не йшлося про мігрантів, ніколи не йшлося про захист нашої країни. Так само як безпідставні імпічменти та все інше, про що республіканці MAGA вдавано хвилювалися, тут завжди йшлося про те, щоб допомогти Дональду Трампу знову стати президентом. Я хочу чітко сказати – демократи Палати представників боротимуться з усіма нашими можливостями, щоб переконатися, що цього не станеться”, - додав у своїх коментарях Агіляр.

Тим часом як зазначає AP, усунення міністра за допомогою імпічменту є вкрай рідкісним, й подібного процесу не відбувалося протягом майже 150 років. Так, додає агентство, у 1876 році Палата представників оголосила імпічмент міністру оборони Вільяму Белнапу через хабарі, закладені в державних контрактах, але Сенат тоді виправдав його.