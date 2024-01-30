Білий дім сподівається, що Конгресу вдасться узгодити додаткове фінансування для України

У Білому домі заявили, що сподіваються на те, що попри суперечки на Капітолійському пагорбі, Конгресу вдасться узгодити додаткове фінансування для України і США зможуть повернутись до світового лідерства у підтримці України. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі журналістам на борту Air Force One 30 січня.

"Ми сподіваємось, президент сподівається, що ми приймемо фінансування та зможемо повернутись до статусу світового лідера у підтримці України. Але знову ж таки, лідерам в Європі та інших місцях світу можна пробачити, що вони думають, як їм підтримати Україну у разі, якщо США не зможуть цього зробити через те, що відбувається на Капітолійському пагорбі", – заявив Джон Кірбі, відповідаючи на питання журналістів про заяви світових лідерів, пов'язані із сумнівами у тому, що США продовжать фінансування для України.

президент сподівається, що ми приймемо фінансування та зможемо повернутись до статусу світового лідера у підтримці України

Кірбі наголосив, що запит на додаткове фінансування на суму 60 мільярдів доларів було подане ще у жовтні й, за його словами, це сума, яка була ретельно підібрана у консультаціях з Україною, зважаючи на українські потреби.

"Ви навряд чи можете звинувачувати інших лідерів у світі в тому, що вони думають про те, які рішення вони мають прийняти зараз, зважаючи на їх невизначеність в тому, чи зможуть прийняти рішення Сполучені Штати", – сказав він і знову підкреслив, що ця ситуація вказує на важливість американського лідерства.

Як повідомляв Голос Америки, від США, які очолюють міжнародну контактну групу з допомоги Україні у форматі "Рамштайн", вперше під час зустрічі не було оголошень про передачу зброї Україні.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що без схвалення Конгресом фінансування для допомоги України її захист від російської агресії опиниться під загрозою. "Простіше кажучи, без цього все, чого досягли українці й чого ми допомогли їм досягти, буде під загрозою", — сказав Блінкен під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні.

Очільник НАТО висловив упевненість, що США й надалі підтримуватимуть Україну, нагадавши всім, що в інтересах США та Заходу – не дозволити Росії перемогти в Україні. "Я переконаний, що усі союзники по НАТО продовжать надсилати допомогу Україні, тому що це не благодійність. Це інвестиція у нашу власну безпеку", — заявив Столтенберг.