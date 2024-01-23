Естонія пропонує "Групі Рамштайн" допомогти Україні перемогти за три роки

Понад 50 країн-союзниць України 23 січня вперше в 2024 році збираються в форматі "Рамштайн", щоб обговорити додаткову допомогу Україні.

Вперше від США, які очолюють групу, не очікується оголошень про передачу зброї Україні, адже Конгрес США ще не затвердив пакет допомоги.

"Хоча ми і не можемо надати безпекову допомогу зараз, наші партнери продовжують це робити", - заявила напередодні заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Серед найбільш нагальних потреб України Сінгх назвала артилерію, боєприпаси та протиповітряну оборону.

"Це засідання - це одна нагода зібратись та обговорити, чого саме потребує Україна. І як ви знаєте, Сполучені Штати є партнером в управлінні деякими коаліціями, включаючи навчання пілотів F-16, літаків, які Україна отримає. Тому, це ще одна нагода обговорити необхідні для України досягнення", - додала посадовиця під час спілкування з пресою в Пентагоні.

Очікується, що союзники говоритимуть про довгострокові потреби України.

Днями прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас закликала союзників по"Групі Рамштайн" домовитись виділяти на допомогу Україні кошти обсягом 0,25% від свого ВВП щороку.

"Україна може перемогти у війні за три роки, якщо "Група Рамштайн домовиться надавати щороку 0.25% ВВП на військову допомогу Україні", - йдеться в оцінках Міністерства закордонних справ Естонії.

Засідання у вівторок є 18-ою зустріччю союзників "Групи Рамштайн". Очільник Пентагону Ллойд Остін проводить засідання у віртуальному режимі зі своєї резиденції, бо він відновлюється після медичних процедур.