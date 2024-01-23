НАТО замовляє боєприпаси ще на $1,2 млрд для союзників і для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив, що альянс 23 січня підписав нові контракти про постачання артилерійських боєприпасів для поповнення арсеналів країн альянсу і для допомоги Україні.

У повідомленні зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі повідомлено, що йдеться про приблизно 220 000 артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів на 1,2 мільярда доларів.

«Війна Росії в Україні стала битвою за боєприпаси, тому важливо, щоб союзники поповнювали свої арсенали в той час, як ми далі підтримуємо Україну», - сказав Єнс Столтенберґ, похваливши результативність системи спільних закупівель НАТО.

Українські представники постійно наполягають, що Збройним силам України потрібно набагато більше зброї, а особливо боєприпасів для артилерії та ракет для щоденного стримування російських військ.

Згідно з оцінками впродовж минулого літа українські гармати на день вистрілювали приблизно 4000 - 7000 боєприпасів, а Росія понад 20 000 щодня.

Командувач ЗСУ Валерій Залужний минулого року заявив, що окрім надійного забезпечення найпотрібнішими боєприпасами українській армії також необхідно мани нові збройні технології для досягнення вирішальної переваги над загарбниками.

«Ми не можемо дозволити, щоб Путін переміг в Україні, - говорив Єнс Столтенберґ, - бо це була б трагедія для Українців і небезпека для всіх нас».

Західні партнери України оголосили програми збільшення виробництва зброї, але зауважують, що нарощування виробничих потужностей вимагає часу і дієвішої координації урядів.

Агенція Associated Press передає, що посадовці ЄС прогнозують до кінця цього року довести виробництво артилерійських снарядів до 1 млн.

НАТО підкреслює, що оголошені нові контракти є частиною схваленої 2023 року програми альянсу, в межах якої вже укладені контакти зокрема на 5,5 мільярда доларів для придбання 1000 ракет для систем ППО Патріот і 4 мільярди доларів на боєприпаси 155 мм., а також на керовані протитанкові ракети, боєприпаси для танків тощо.

Агенція Reuters, посилаючись на свої джерела в оборонній промисловості, пише, що оголошені 23 січня контракти будуть виконувати французькі та німецькі збройні компанії Nexter і Junghans, і що перші партії тих боєприпасів надійдуть на початку 2025 року.