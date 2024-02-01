Дональд Туск: У Європи нема "втоми від України", є "втома від Орбана". Лідери ЄС коментують ухвалення допомоги Києву на 50€ млрд

Лідери ЄС одноголосно погодили програму допомоги Україні Ukraine Facility обсягом до 50 мільярдів євро на 2024–2027 роки. Також в окремій заяві очільники країн та урядів держав ЄС наголосили на "нагальній необхідності" прискорити доставлення боєприпасів і ракет в Україну й підтвердили намір продовжувати надавати своєчасну, передбачувану та сталу військову підтримку Україні.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відзначив угоду, заявивши, що ЄС бере на себе лідерство та відповідальність за підтримку України та знає, "що поставлено на карту".

Роберта Мецола, президентка Європарламенту, розпочала свою пресконференцію із привітання щодо ухвалення рішення про довготермінову допомогу Україні: "Це гарні новини. Україна - наш пріоритет, і тому ми дійшли згоди щодо цього з боку усіх 27 країн щодо виділення (коштів) з бюджету ЄС. Це надасть надійність, легітимність і передбачуваність, які очікуються від нас, тому що безпека України - це безпека Європи".

Україні "важливо висловити вдячність"

Напередодні саміту у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що для України "важливо буде і (висловити - ред.) вдячність усім нашим партнерам і подальша консолідація, щоб пройти цей рік саме так, як потрібно Україні і всій Європі".

Під час саміту Зеленський виступив зі зверненням до лідерів ЄС: "Європейський Союз довів, що його слово має значення, а його обіцянки працюють заради інтересів всієї Європи... Європа задає тон у глобальних процесах своєю єдністю".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав рішення Брюсселя "кроком історичного масштабу".

"Це демонструє, що будь-які розмови про нібито "втому" чи "зменшення підтримки" просто неправда. Європа вкотре продемонструвала свою силу та здатність приймати важливі рішення незалежно від інших. ЄС прокладає шлях і подає приклад для наслідування решті світу... Я глибоко вдячний усім міністрам закордонних справ ЄС, які зробили внесок у цей успіх", - твітує Кулеба.

Спротив Угорщини подолано

На останньому саміті Ради в грудні Угорщина наклала вето на чотирирічний пакет допомоги Україні на 54 мільярди доларів, стверджуючи, що гроші не повинні надходити з бюджету блоку, оскільки Україна не є державою-членом. Усі інші 26 держав ЄС тоді голосували за пакет допомоги. Натомість під час цього саміту спротив Угорщини вдалось подолати.

До початку голосування прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у коментарі журналістам заявив, що "українське питання є екзистенційним, не тільки для Польщі", а й для всієї Європи. Тож позицію угорського прем'єра Віктора Орбана він назвав "загрозою".

"З так званою, знаєте, "втомою від України" точно немає проблеми. У нас зараз тут, у Брюсселі, є "втома від Орбана", нам так багато речей потрібно вирішити", - сказав Туск.

Видання Guardian пише, що як кажуть делегати деяких ключових держав, які брали участь у переговорах сьогодні вранці, Віктор Орбан "нічого не отримав" в обмін на своє схвалення допомоги Україні.

Представник угорського прем'єра заявив: "Що стосується підтримки України, то ми зіткнулися з двома загрозами – по-перше, спроба відправити гроші без механізмів контролю, а по-друге, побоювання, що гроші угорського народу можуть врешті-решт потрапити в Україну. Сьогодні нам вдалося уникнути обох загроз".

"Аж до перемоги"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн так прокоментувала саміт: "Європейська рада виконала наші пріоритети. Підтримка України. Боротьба з нелегальною міграцією. Підтримка європейської конкурентоспроможності. Гарний день для Європи".

"ЄС виконує свою обіцянку перед Україною. Народ України і президент Зеленський борються за свободу всіх європейців", - пише Александер де Кроо, глава бельгійського уряду.

Естонська прем'єрка Кая Каллас так прокоментувала рішення Ради ЄС: "Це знову демонструє єдність ЄС і те, що разом ми можемо досягти успіху. Важливий сигнал для України, що ЄС стоїть за вами довгостроково, аж до перемоги".

"Це посилить України у боротьбі за свободу. Чудова новина для безпеки Латвії та всієї Європи", – написала у мережі Х прем'єрка Латвії Евіка Сіліня.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо твітує: "Важливо, щоб ми рухалися вперед і щоб підтримка України й надалі була сильною, як і планувалося".