Лідери ЄС схвалили пакет допомоги Україні на понад 50 мільярдів євро

Лідери Європейського Союзу в четвер одноголосно погодили пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро, подолавши попередній спротив Угорщини.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відзначив угоду, заявивши, що ЄС бере на себе лідерство та відповідальність за підтримку України та знає, "що поставлено на карту".

"Це забезпечує стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування для України", — сказав Мішель на X.

На останньому саміті Ради в грудні Угорщина наклала вето на чотирирічний пакет допомоги Україні на 54 мільярди доларів, стверджуючи, що гроші не повинні надходити з бюджету блоку, оскільки Україна не є державою-членом. Усі інші 26 держав-членів проголосували за пакет допомоги.

Фінансова допомога ЄС життєво важлива для Києва, заявив Луїджі Скаццієрі з Центру європейських реформ.

"Це, по суті, бюджетна підтримка, яка потрібна Україні, щоб залишитися у війні та залишатися платоспроможною. Але мети збільшити військовий потенціал немає. Для цього є окрема стаття бюджету — її також затримує Угорщина — і це також буде обговорюватися. І це 5 мільярдів [євро] доповнення до спільного фонду, який ЄС має для постачання зброї Україні", — сказав він Голосу Америки.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан довгий заважав єдності ЄС щодо Росії та має добрі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Угорщина спочатку відмовлялась приєднатися до санкцій [проти Росії]. Угорщина відмовлялась відправляти Україні зброю. Угорщина відмовлялась надати Україні статус кандидата на членство в ЄС, доки не отримає те, що хоче", – зазначила Ліана Фікс, співробітниця Ради з міжнародних відносин у Вашингтоні з питань Європи.

Таким чином ЄС виділив у грудні Угорщині 11 мільярдів доларів із фондів ЄС, які були заморожені через занепокоєння щодо відкату демократії в країні. Фікс каже, що ЄС все ще затримує 24 мільярди доларів, і Орбан, ймовірно, вимагатиме, щоб частина з них була асигнована.

Брюссель погрожував "саботувати" економіку Угорщини, якщо вона не скасує вето на допомогу Україні, йдеться в повідомленні в понеділок у лондонській газеті Financial Times. Будапешт звинуватив ЄС у "шантажі".