Бомби малого діаметра зі США уже прямують на фронт в Україні - Нуланд

На озброєнні української армії невдовзі з'являться керовані високоточні бомби малого діаметра, які Україні передають США, та які вже в дорозі на передову. Про це заявила виконувачка обов'язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд у середу, 31 січня, під час брифінгу на Софійській площі в Києві.

"Ми продовжуємо надавати Україні безпекову допомогу усіх категорій, зокрема, нові інвестиції, нові системи озброєння, такі як бомби малого діаметра (Small-Diameter Bomb - ред.), які вже прямують на фронт. А також підтримуємо відновлення оборонної промисловості України, так само як і нашої власної, для забезпечення тривалої боротьби проти тих, хто хоче вкрасти нашу свободу", - заявила Нуланд.

Україна досягне великих успіхів цього року.

Вона зазначила, що залишає Київ більш натхненною єдністю та рішучістю.

"Я також повертаюся з більшою впевненістю, що поки Україна і зміцнює свою оборону, пан Путін отримає кілька приємних сюрпризів на полі бою, і що Україна досягне великих успіхів цього року", - зазначила Нуланд.

Про те, що Пентагон передав Україні високоточну маневрову бомбу, якої немає на озброєнні в армії США, напередодні повідомило видання Politico з посиланням на американських посадовців та інші джерела. За їхніми даними, нову високоточну бомбу, здатну подолати відстань майже 145 км та навіть обходити гори на своєму шляху, успішно випробував Пентагон і планує передати її Україні безпосередньо на поле бою вже у середу, 31 січня.

Такої наземної бомби малого діаметра (GLSDB - Ground-Launched Small Diameter Bombs) немає навіть в інвентарі США, пише видання. Збройні сили США мають подібну версію авіаційної бомби, але не наземну версію. Це абсолютно нова зброя великої дальності, розроблена і виготовлена компаніями Boeing і Saab.

Виконувачка обов'язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд наголосила, що Вашингтон працює разом з Україною над зміцненням клімату для міжнародних інвестицій в Україні і розбудовою українських інституцій для подолання корупції та витіснення тіньової економіки, щоб компанії, зокрема американські, могли інвестувати в Україну.

Вона запевнила, що підтримка України з боку США лишається сильною.

"Перемога України, очевидно, життєво важлива тут, в Україні, але вона також життєво важлива для свободи й безпеки всіх нас. І ми всі пишаємося тим, що підтримуємо Україну", - зазначила Нуланд.

Вона додала, що цієї зими Україна стала сильнішою та стійкішою, ніж під час її візиту минулої зими.

Як йдеться у повідомленні Державного департаменту США, Вікторія Нуланд під час перебування в Києві зустрілася з українськими посадовцями, щоб "підтвердити незмінну підтримку Сполученими Штатами демократії, суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям жорстокої війни Путіна".

Також, як повідомляють у Держдепі, Нуланд відвідала Центр реабілітації поранених ветеранів, який фінансується USAID, де побачила та почула з перших вуст "як трагічний результат майже дворічних боїв, так і героїчну хоробрість українського народу, сповнений рішучості виграти боротьбу за своє майбутнє."

Речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу у середу, 31 січня, зазначив, що особистий візит Вікторії Нуланд до Києва "є елементом регулярної взаємодії, яку видно між США та Україною. Вона прибула туди, щоб зустрітися з посадовцями щодо нещодавніх подій на полі бою та важливості продовження міжнародної допомоги для підтримки України."

Як повідомляв Голос Америки, Вікторія Нуланд у середу, 31 січня, відвідала Київ. Про це повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк на сторінці посольства в мережі Х (раніше Twitter).

"Вітаю з поверненням в Україну Вікторію Нуланд, - написала Брінк. - Сьогодні ми зустрінемось з вищим керівництвом країни, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні".

На сайті Державного департаменту США зазначено, що перед візитом до України Нуланд 28-29 січня відвідала столицю Туреччини Анкару.

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