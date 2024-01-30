Пентагон передав Україні високоточну маневрену бомбу, якої немає на озброєнні у армії США, пише Politico

Нову високоточну бомбу, здатну подолати відстань майже 145 км та навіть обходити гори на своєму шляху, успішно випробував Пентагон і планує передати її Україні безпосередньо на поле бою вже у середу.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на посадовців США та інші джерела.

Такої наземної бомби малого діаметра (GLSDB - Ground-Launched Small Diameter Bombs) немає навіть в інвентарі США, пише видання. Збройні сили Штатів мають подібну версію авіаційної бомби, але не наземну версію.

Це абсолютно нова зброя великої дальності, розроблена і виготовлена компаніями Boeing і Saab.

Це абсолютно нова зброя великої дальності, розроблена і виготовлена компаніями Boeing і Saab.

Очікується, що вона буде "значним ударним потенціалом для України" на доповнення до арсеналу далекобійного вогню, сказав посадовець США у коментарі журналістам.

Йдеться про високоточну понад 100-кілограмову бомбу, прикріплену до ракетного двигуна. Її випускатимуть із наземних пускових установок.

Про рішення адміністрації Джо Байдена передати таку бомбу Україні Пентагон оголосив ще у першу річницю російської війни, у лютому минулого року. Але її випробування американськими військовими забрало кілька місяців.

Крім того, виробництво потребувало державних матеріалів, тому підписання контракту стримувало його початок, писав Голос Америки.

Навігаційна система GLSDB дозволяє обходити перешкоди, такі як гори, чи відомі засоби ППО

Як повідомляв Голос Америки, наземні бомби малого діаметра (GLSDB) – це нове покоління високоточних боєприпасів, які на максимальній відстані здатні вражати цілі з точністю до 1 метра.

Це на половину збільшує дальність стрільби стандартних керованих ракет для M270 або HIMARS, які українські військові мають зараз.

На відміну від традиційної артилерії, яка слідує за параболічною дугою до своєї цілі, навігаційна система GLSDB дозволяє обходити перешкоди, такі як гори, чи відомі засоби протиповітряної оборони.