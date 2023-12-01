Постачання Україні "розумних бомб" далекого радіусу дії затримується – Reuters

Україні доведеться зачекати до наступного року, щоб отримати першу велику партію крилатих бомб, адаптованих США для завдання ударів на відстані близько 160 км, повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані Пентагону та джерел, обізнаними з часом поставок.

Коли минулої осені Boeing вперше звернувся до США з проханням придбати та доставити в Україну бомби малого діаметра наземного базування (GLSDB), найоптимістичніші терміни доставки були приблизно навесні цього року, згідно з документом, з яким ознайомився Reuters у той час. У лютому Politico повідомляло, що поставка відбудеться наприкінці 2023 року.

Україна потребує GLSDB для посилення можливостей обмеженої кількості ракет ATACMS радіусом дії 160 км, які надіслали США. Це дозволить українським військовим вражати цілі на удвічі більшій відстані, ніж та, якої досягають ракети, які зараз випускаються з ракетно-ракетної системи високої мобільності (HIMARS), що постачається США. Це змусить Росію перемістити поставки ще далі від лінії фронту.

Як пише агентство Reuters, люди, обізнані з поточними термінами, кажуть, що компанія Boeing, головний підрядник GLSDB, доставить ракети наприкінці грудня, після чого почнуться кількамісячні випробування перед тим, як їх відправлять в Україну.

Представник Пентагону сказав, що «ми очікуємо надання цієї ключової можливості на початку 2024 року після успішної верифікації», ще один термін для тестування.

Пентагону пояснив Reuters, що оскільки контракт на початок виробництва GLSDB було підписано в березні, поставка була відкладена на кінець року. Виробництво потребувало державних матеріалів, тому підписання контракту стримувало його початок.

Рішення відправити ракети великої дальності, які уряд США не придбав для себе, було прийнято після пропозиції минулого літа від компанії Boeing до американського командування в Європі, яке керує постачанням зброї для України.

Boeing не відповів на запит про коментар.

Незважаючи на те, що Росія заявила в березні, що збила GLSDB, США не постачали Україні жодної «розумної бомби», сказав американський чиновник і особа, знайома з цим питанням у коментарі Reuters. Агентство повідомляє, що не зуміло з'ясувати, чи інша країна постачала Києву цю зброю.

GLSDB створені спільно шведськими компаніями SAAB AB і Boeing Co. Згідно з вебсайтом SAAB, крилаті бомби керуються GPS, і можуть вразити деякі електронні перешкоди. Їх можна використовувати за будь-яких погодних умов і вони дієві проти бронетехніки.