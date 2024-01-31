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Вікторія Нуланд, високопосадовиця Держдепу, прибула до Києва

  • Голос Америки
На цьому архівному фото заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд виступає на пресконференції в президентському палаці в Нікосії, Кіпр, 7 квітня 2022 р. (Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou)
На цьому архівному фото заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд виступає на пресконференції в президентському палаці в Нікосії, Кіпр, 7 квітня 2022 р. (Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Виконувачка обов'язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд у середу, 31 січня, прибула з візитом до Києва.

Про це повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк на сторінці посольства в мережі Х.

“Вітаю з поверненням в Україну [заступницю держсекретаря] Вікторію Нуланд, - написала Брінк. - Сьогодні ми зустрінемось з вищим керівництвом країни, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні”.

На сайті Державного департаменту США зазначено, що Нуланд відвідає столицю Туреччини місто Анкара 28-29 січня.

“Перебуваючи в Анкарі, виконувачка обов’язків заступника секретаря Нуланд зустрінеться з високопоставленими урядовцями та бізнес-лідерами, щоб обговорити повний спектр двосторонніх, регіональних і глобальних питань, над якими ми працюємо разом”, - зазначено у повідомленні Держдепу.

Втім інформації про візит Нуланд до України немає. Візит відбувається на тлі невизначеності щодо масштабного пакету нової допомоги від США Україні й продовження суперечок між республіканцями й демократами в Конгресі США щодо імміграційної реформи, ухвалення якої республіканці прив’язали до погодження подальшої допомоги Україні.

Водночас, як повідомили посадовців США та інші джерела Politico Пентагон випробував і планує передати Україні нову високоточну бомбу, здатну подолати відстань майже 145 км та навіть обходити гори на своєму шляху.

У Київ прибули американські інспектори для нагляду за використанням допомоги США. Відео
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У Київ прибули американські інспектори для нагляду за використанням допомоги США. Відео

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