Вікторія Нуланд, високопосадовиця Держдепу, прибула до Києва

Виконувачка обов'язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд у середу, 31 січня, прибула з візитом до Києва.

Про це повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк на сторінці посольства в мережі Х.

“Вітаю з поверненням в Україну [заступницю держсекретаря] Вікторію Нуланд, - написала Брінк. - Сьогодні ми зустрінемось з вищим керівництвом країни, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні”.

На сайті Державного департаменту США зазначено, що Нуланд відвідає столицю Туреччини місто Анкара 28-29 січня.

“Перебуваючи в Анкарі, виконувачка обов’язків заступника секретаря Нуланд зустрінеться з високопоставленими урядовцями та бізнес-лідерами, щоб обговорити повний спектр двосторонніх, регіональних і глобальних питань, над якими ми працюємо разом”, - зазначено у повідомленні Держдепу.

Втім інформації про візит Нуланд до України немає. Візит відбувається на тлі невизначеності щодо масштабного пакету нової допомоги від США Україні й продовження суперечок між республіканцями й демократами в Конгресі США щодо імміграційної реформи, ухвалення якої республіканці прив’язали до погодження подальшої допомоги Україні.

Водночас, як повідомили посадовців США та інші джерела Politico Пентагон випробував і планує передати Україні нову високоточну бомбу, здатну подолати відстань майже 145 км та навіть обходити гори на своєму шляху.