РФ використовує Національний фонд добробуту для фінансування війни в Україні – британська розвідка

Малоймовірно, що Росія поповнить свій бюджет на 2024 рік згідно з планом, і уряду доведеться розглядати інші шляхи фінансування запланованих витрат, йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

"Російський уряд має амбітні плани щодо збільшення витрат на 26% у 2024 році. Це ґрунтується на оптимістичному очікуванні зростання доходів на 22% за умов збільшення надходжень від продажу нафти та газу на 25%", - кажуть британські розвідники. Вони додають, що ймовірно російському уряду доведеться зменшити внески до Фонду національного добробуту та збільшити податки і борг, щоб профінансувати заплановані видатки.

У розвідці кажуть, що ця політика майже напевно матиме негативний вплив на економіку в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

"Національний Фонд добробуту нібито призначений для забезпечення довгострокового економічного добробуту російського народу, але все частіше використовується для фінансування вторгнення в Україну. Вартість його активів впала на 10% у 2023 році", - зазначають розвідники.

Вторгнення Росії в Україну підірвало її економіку та поставило її в залежність від Китаю, каже Вільям Бернс, директор ЦРУ.

"Економіка Росії зазнає довгострокових невдач, і країна закріплює свою долю економічного васала Китаю", — написав Бернс у статті для Foreign Affairs наприкінці січня.

Раніше в британській розвідці повідомили про ймовірність перегріву російської економіки через її війну в Україні.

"Триваюче вторгнення Росії в Україну з великою ймовірністю негативно впливає на майбутнє російської економіки. Імпорт зріс швидше ніж експорт, що призвело до знецінення рубля від початку війни та спонукало інфляцію. У той час, як Росія нарощує свої витрати на оборону за рахунок інших сфер, ризик перегріву російської економіки залишається ймовірним", - кажуть розвідники.