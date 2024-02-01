Стримувати Росію, захищати Європу. Аналітики CEPA пропонують Заходу нову стратегію поведінки в умовах російської загрози

Настав час для нової стратегії стримування. Ця стратегія, яка повинна початися в Україні, не закінчується перемогою в нинішній війні

Росія перебуває у стані війни із Заходом, намагаючись підірвати світовий порядок, заснований на правилах, де Сполучені Штати є лідером, і який гарантував мир і процвітання у Європі та США понад 80 років.

Про це йдеться в розлогому аналітичному звіті міжнародного Центру аналізу європейської політики (Center for European Policy Analysis, CEPA - англійською), оприлюдненому на сайті організації 31 січня.

Щоб відновити стабільність, аналітики пропонують США та союзникам оновити стратегію стримування, яка базуватиметься на переслідуванні Заходом власних інтересів, першою чергою, довготривалої безпеки та стабільності в Європі та у всьому світі.

Найпершим елементом такої стратегії стримування аналітики називають забезпечення поразки Росії в Україні.

Нова геополітична реальність

“Повномасштабне вторгнення Москви в Україну, попри те, що воно саме по собі є спустошливим, є лише першим пострілом у значно більшій кампанії, спрямованій на перелом глобального порядку під керівництвом США, - зазначено у звіті. - Настав час для нової стратегії стримування. Ця стратегія, яка повинна початися в Україні, не закінчується перемогою в нинішній війні”.

Автори стратегічного звіту, серед яких декілька українських експертів, зазначають, що російська війна проти України змінила геополітичну реальність, яку визначають чотири основні факти.

Росії, ймовірно, знадобиться не більше семи років, щоб відновити свою армію

По-перше, Росія наполегливо намагається підірвати усталений порядок на регіональному та глобальному рівні, вважаючи його засадничо згубним для національних інтересів Росії. Таке бачення світу навряд чи зміниться після закінчення війни в Україні.

По-друге, Росія становитиме виклик для Заходу у довгостроковій перспективі, адже всеохопна військова поразка Росії у війні малоймовірна.

Попри вплив війни та санкцій, Росія зберігає і, ймовірно, збільшуватиме здатність домінувати на пострадянському просторі та порушувати безпеку та стабільність на Заході, констатують автори звіту.

“Росії, ймовірно, знадобиться не більше семи років, щоб відновити свою армію; її ядерні сили вже продемонстрували здатність стримувати дії Заходу; її економіка успішно переоснащується для війни; а її кіберсили, служби таємних операцій та інфраструктура дезінформації зберігають глобальне охоплення”, - мовиться у документі.

По-третє, Сполучені Штати протистоять альянсу авторитарних держав - Росії, Китаю, Ірану та інших глобальних та регіональних гравців, які разом прагнуть підірвати структурну владу США та інших країн Заходу, й виграють від поширення конфлікту у світі.

По-четверте, трансатлантична солідарність є життєво важливою, американське лідерство є ключовим для євроатлантичної безпеки, а інтереси США і Європи тісно переплетені. Особливо з огляду на загострення протистояння США з Китаєм.

Стримування не означає усунення конфлікту чи основи для конфлікту. Радше воно зосереджене на запобіганні ескалації конфлікту до рівня, який може призвести до ширшої війни

Повернення до стратегії стримування Росії

Стримування спрямоване на запобігання ескалації конфлікту до рівня, який може призвести до ширшої війни, пояснюють автори аналізу.

Метою нової рекомендованої стратегії стримування має стати порушення рівноваги Росії, яке б запобігло переслідування нею своїх регіональних і глобальних цілей.

Автори звіту вважають, що такий “підрив має початися в Україні, де Кремль є найбільш незахищеним і вразливим”.

Для цього необхідно завдати Росії поразки в Україні, без якої неможливо перейти до стратегії, власне, стримування.

“Те, що відбувається в Україні не залишиться в Україні, і перемога України – це є перемога Заходу”, - прокоментувала в інтерв’ю Голосу Америки одна зі співавторок звіту Олена Давліканова.

Для цього США і союзники мають змістити акцент у підтримці України зі “скільки потрібно” на забезпечення української перемоги “якомога швидше”, включно з нарощуванням темпів постачання зброї та зменшення перешкод для України у поверненні своєї території.

“Перш за все, треба відмовитися від таких стратегій, як “ми залишаємося з Україною так довго, як потрібно”, або “так довго, як можемо”, і перемикнутися на забезпечення перемоги України “так швидко, як можливо, - розповіла у розмові з Голосом Америки Давліканова. - Це означає поставки зброї, швидкі поставки, і в тій кількості, яка необхідна для перемоги України”.

Давліканова вважає, що пакет допомоги Україні, який став заручником внутрішньої політики США, варто розділити на окремі пакети з питань кордону, що є вкрай важливим для США, та на допомогу Україні, й проголосувати за них окремо.

Перш за все, треба відмовитися від таких стратегій, як “ми залишаємося з Україною так довго, як потрібно”, або “так довго, як можемо” і перемикнутися на забезпечення перемоги України “так швидко, як можливо”

Крім того, має відбуватися швидка інтеграція України до ЄС, а також оголошено про приєднання України до НАТО у короткостроковій перспективі. Таке оголошення має відбутися на саміті НАТО у Вашингтоні у 2024 році, вважає Давліканова.

На додаток необхідно домагатися правосуддя й “відновлення справедливості” якнайшвидше, включно зі створенням трибуналів щодо воєнних злочинів і злочинів агресії, перенаправленням заморожених російських активів в Україну та збереженням поточного режиму санкцій.

В цьому контексті, зауважує Давліканова, має відбутися трибунал для президента Росії Володимира Путіна, навіть за його відсутності з метою послати сигнал, що “світова спільнота не буде грати за правилами Росії”.

Водночас як зазначає Давліканова, “російський народ має визнати колективну політичну відповідальність за ті всі злочини, які були скоєні […] від їхнього імені”.

Експертка також виступила за запровадження репарацій, які можуть відбутися у формі безоплатної передачі енергоносіїв від Росії до України.

На додаток Давліканова наголосила на збільшенні виробництва зброї в Україні та країнах Заходу та досягненні більшої незалежності від російських енергоносіїв як важливі фактори стримування.

Російський народ має визнати колективну політичну відповідальність за ті всі злочини скоєні … від їхнього імені

У звіті аналітики закликають Захід розбудовувати відносини з країнами Глобального півдня та підірвати вплив Росії в межах її колишньої імперії, зокрема, зберігши темпи інтеграції України, Молдови та Грузії до ЄС, та підтримавши демократично налаштовану опозицію і громадянське суспільство в Білорусі.

Серед інших пріоритетів автори документа також називали забезпечення потужної присутності НАТО в регіоні, відновлення свободи судноплавства в Чорному морі, досягнення миру на Південному Кавказі та диверсифікація торгівлі у Центральній Азії.

У звіті детально розглянуто контекст та кожну з цих рекомендацій. Повний текст звіту можна прочитати англійською на сайті CEPA.

До роботи над статтею долучились Остап Яриш та Юлія Ярмоленко.

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