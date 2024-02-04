Британська розвідка: у Білорусі залишається менше тисячі бойовиків ВПК «Вагнер»

В Білорусі, дуже ймовірно, залишається менше тисячі найманців ВПК «Вагнер», але це приносить користь Росії, йдеться у денному зведенні британських військових розвідників. Вони нагадують, що "вагнерівці" були присутні в Білорусі з червні 2023 року у кількості 8 тисяч. Розвідка зауважує, що ПВК «Вагнер» майже напевно продовжує навчання білоруських військових і сил безпеки.

«Разом з тим розвідники кажуть, що «навряд чи президент Білорусі Олександр Лукашенко буде використовувати найманців «Вагнера» поза їхнім поточним завданням»ю

«Вони залучені до навчання міністерства внутрішніх справ, але навряд чи братимуть безпосередню участь у забезпеченні внутрішньої або прикордонної безпеки в Білорусі», - йдеться у зведенні.

«Продовження присутності найманців Вагнера в Білорусі майже напевно приносить користь військовим зусиллям Росії, змушуючи Україну утримувати оборонні позиції та особовий складу вздовж її північного кордону з Білоруссю для захисту від можливих майбутніх вторгнень», - кажуть розвідники.

ПВК «Вагнер» під керівництвом свого ватажка Євгенія Пригожина 24 червня 2023 року здійснила невдалу спробу заколоту. Після цього Росія оголосила про розміщення «вагенрівців» в Білорусі. Євгеній Пригожин та кілька інших ватажків групи загинули в Росії за підозрілих обставин внаслідок падіння його приватного літака 23 серпня 2023 року. Пригожин, деякі його соратники та його компанії вже віддавна перебувають під санкціями у Європі та США, під звинуваченнями у злочинній діяльності та в порушеннях прав людини, таких як вбивства і катування.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 15 вересня уряд Великої Британії офіційно визнав російську приватну військову компанію “Вагнер” терористичною організацією. Міністерство фінансів США наклало санкції на «Вагнер» назвавши групу «транснаціональною злочинною організацією».