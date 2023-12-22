WSJ: Вбивство Пригожина було здійснене за наказом секретаря Ради безпеки РФ Патрушева

Вбивство ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина було здійснене за наказом Миколи Патрушева, секретаря Ради безпеки Росії та давньою довіреною особою президента Росії Володимира Путіна, повідомляє американське видання The Wall Street Journal (WSJ), з посиланням на західні спецслужби, колишніх співробітників служб безпеки та розвідки США та Росії, а також колишніх посадовців Кремля. Путін знав про плани вбивства Пригожина, і не заперечував проти них, вказує видання.

За інформацією WSJ, у московському аеропорту Шереметьєво під крило літака Пригожина Embraer Legacy 600 було закладено невеликий вибуховий пристрій під час перевірки на безпеку перед польотом до Санкт-Петербурга. Вибух стався, коли літак піднявся на висоту 28 000 футів приблизно через 30 хвилин після зльоту, що призвело до падіння літака й загибелі усіх 10 осіб на борту, включно з Пригожиним.

У Кремлі відмовилися коментувати інформацію The Wall Street Journal, назвавши публікацію “бульварним чтивом”, зазначає Радіо Свобода з посиланням на російське агентство ТАСС.

Представник української військової розвідки Андрій Юсов зазначив в інтерв’ю виданню LIGA.net, що Україна досі не має достеменних доказів загибелі Пригожина.

"У нас немає стовідсоткової інформації, яка б підтвердила загибель Пригожина. Це те, що можна констатувати сьогодні. Якщо ситуація зміниться, то її уточнюватимемо. Всі інші матеріали та дослідження цікаві, але в цій ситуації потрібна гарантія, яка однозначно підтвердила б загибель ватажка Вагнера", — заявив Юсов.

Вбивство Пригожина готували приблизно два місяці, однак, Патрушев почав попереджати Путіна щодо Пригожина ще влітку 2022 року, повідомляє WSJ. На його думку, покладатися на ПВК “Вагнер” у війні в Україні означало надавати Пригожину забагато політичного та військового впливу, який міг стати загрозою Кремлю.

Допоки ПВК “Вагнер” Пригожина мала успіхи у війні в Україні, Путін не дослухався до таких попереджень. Однак, це почало змінюватися, після телефонної розмови Пригожина з Путіним та іншими у жовтні, де Пригожин грубо скаржився на нестачу боєприпасів тощо.

Після того, як Пригожин почав свій невдалий заколот 23 червня, саме Патрушев доклав зусиль, щоб змусити Пригожина зупинитися, а також домовлявся з потенційними посередниками – Білоруссю і Казахстаном, повідомляє WSJ. Врешті-решт, завдяки посередництву президента Білорусі Олександра Лукашенка, Пригожин прийняв пропозицію Патрушева припинити заколот в обмін на можливість вагнерівцям залишитися в Білорусі.

WSJ додає: “Мало хто в Кремлі вірив, що Пригожину простять збройний заколот без наслідків”.

Хоча після заколоту формально Пригожина не обмежували у пересуванні й діяльності, колишній співробітник ЦРУ Рольф Моватт-Ларсен зазначив виданню: “Ви бачите, який був план Путіна — дати мертвому ходити, щоб вони могли продовжувати з’ясовувати, що сталося”, маючи на увазі, що у такий спосіб Кремль шукав спільників Пригожина.

За інформацією WSJ, коли невдовзі катастрофи літака неназваний європеєць, який був задіяний у зборі розвідданих, і підтримував канал зв’язку з Кремлем, запитав тамтешнього посадовця, що сталося, той без вагань відповів: “Його треба було прибрати”.

Більше подробиць читайте у статті WSJ англійською за цим посиланням: How Putin’s Right-Hand Man Took Out Prigozhin - WSJ.