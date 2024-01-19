Франція допомагає Україні оборонятися, але не найманцями, каже Париж Москві

Французький уряд офіційно відкинув російські виправдовування одного з ракетних обстрілів центру Харкова ударом, як стверджують в Росії, по «французьких найманцях».

Місцева влада у Харкові повідомила про руйнування житлових будинків і зокрема поранення понад півтора десятка цивільних мешканців, коли російська ракета уразила цивільну будівлю 17 січня.

Натомість російське міністерство оборони заявило, не подавши доказів, що внаслідок того удару загинули понад 60 іноземних найманців і ще 20 зазнали поранень, які були буцімто переважно громадяни Франції.

Посла Франції у Москві у зв’язку з цим викликали до російського міністерства закордонних справ.

Французьке міністерство закордонних справ у зв’язку з цим заявило, що “Франція не має найманців ні в Україні, ні деінде” підкресливши, що це відрізняється від “певних інших”, натякаючи, очевидно, на російське використання приватних військових компаній на зразок групи Вагнер.

“Франція допомагає Україні, постачаючи військові матеріали і навчаючи військових, відповідно до міжнародних законів, щоб допомогти Україні воювати, обороняючи її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність”, - підкреслено в заяві.

Нові оголошені обіцянки Франції для України включають десятки крилатих ракет і сотні, як сказав Макрон, “бомб”, а також додаткові самохідні гаубиці Цезар та артилерійські боєприпаси.

Еммануель Макрон оголосив, що у відповідь на російську війну його країна задіяла “воєнну економіку”, значно збільшивши виробництво зброї.