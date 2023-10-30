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- Голос Америки
Британський уряд виділяє нові ресурси для протидії ПВК "Вагнер"
Уряд Сполученого Королівства заявив, що переглянув «ступінь і масштаб» розвідувальної роботи щодо ПВК "Вагнер" після критичної доповіді депутатів, повідомляє The Guardian. Міністерство закордонних справ також заявило, що смерть Євгена Пригожина може відкрити «нові можливості» для боротьби з групою.
Велика Британія визнала ПВК «Вагнер» терористичним угрупуванням у вересні. Тоді Комітет із закордонних справ Палати громад британського парламенту заявив, що міністри не роблять достатньо для протидії загрозі, яку представляє угруповання.
У відповідь на звіт парламентського комітету, опублікований у понеділок, міністри частково погодилися з переважною більшістю рекомендацій депутатів та оголосили про створення міжурядової робочої групи.
"Ми згодні з комітетом, що збір розвідданих про діяльність ПВК "Вагнер" є пріоритетним завданням, і ми переглянули ступінь і масштаб наших зусиль", - йдеться у відповіді міністрів.
Міністри зауважили, що уряд має достатньо ресурсів, щоб стежити та регулярно оцінювати ПВК "Вагнер", який є багатошаровою, складною і динамічною компанією.
У своїй відповіді міністри також закликали діяти швидше та жорсткіше щодо запровадження санкції проти осіб та організації, пов’язаних з ПВК "Вагнер". Зокрема, вони закликали застосувати санкції до всіх фізичних та юридичних осіб, проти яких Сполучені Штати та Європейський Союз уже запровадили санкції. Міністри також наголосили на важливості усунути прогалини у застосуванні санкцій.
Міністерство закордонних справ також заявило, що "виділило нові ресурси для стримування та протидії Вагнеру" та іншим російським приватним військовим компаніям, а також співпрацює з союзниками, щоб "максимізувати їхній колективний вплив".
Як повідомляв раніше Голос Америки, Групу "Вагнер" внесено до списку заборонених організацій у Великій Британії разом із 78-ма іншими організаціями.
Керівник Групи "Вагнер" Євгеній Пригожин та кілька інших ватажків групи загинули в Росії за підозрілих обставин внаслідок падіння його приватного літака 23 серпня кількома місяцями після бунту, через який російський президент Владімір Путін звинуватив вагнерівців у зраді.
Пригожин, деякі його соратники та його компанії вже віддавна перебувають під санкціями у Європі та США, під звинуваченнями у злочинній діяльності та в порушеннях прав людини, таких як вбивства і катування, але Британія стала першою, яка офіційно назвала "Вагнер" терористичною організацією.
Міністерство фінансів США наклало санкції на "Вагнер" назвавши групу "транснаціональною злочинною організацією".
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- Голос Америки
Віцепрезидентка США: Америка “непохитна” у своїй підтримці України
Сполучені Штати є непохитними у своїй підтримці України, й війна на Близькому Сході не відсуває Україну на другий план. Про це заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс в інтерв’ю програмі “60 хвилин” американського каналу CBS, яка вийшла в ефір 29 жовтня.
“Ми так само віддані Україні, як завжди, щоб дозволити додаткову допомогу, щоб [Україна могла] захистити себе від неспровокованої агресії Росії”, – сказала вона. І така підтримка "не похитнеться", додала Гарріс.
Коментарі Гарріс повністю відповідають позиції щодо підтримки України, яку президент США Джо Байден та представники його адміністрації висловлювали неодноразово протягом останніх місяців.
Зокрема, 19 жовтня Байден виголосив промову до нації, в якій він анонсував запит до Конгресу США щодо надання пакету подальшої допомоги Україні та Ізраїлю загальною вартістю понад 105 мільярдів доларів, з яких понад 61 мільярд має піти на підтримку України у захисті від російської агресії.
Також у нещодавньому інтерв’ю програмі “60 хвилин” президент Байден вчергове зауважив, що США можуть допомагати обом своїм демократичним союзникам – Ізраїлю та Україні – одночасно.
“Ми Сполучені Штати Америки, заради Бога”, — сказав він, підкресливши, що Америка є наймогутнішою державою в історії світу, цитує CBS. “Ми можемо подбати про обидві ці [кризи] і одночасно підтримувати нашу загальну міжнародну оборону”.
В Конгресі США тривають дискусії щодо того, чи ставити на голосування додаткову допомогу Ізраїлю та Україні в одному пакеті, чи окремо.
США звикли розрізняти слова і дії Ердогана — експерти про потенційний вплив заяв зі Стамбула про Ізраїль та ХАМАС
Ізраїль заявив, що відкликає своїх дипломатів із Туреччини через “дедалі різкіші заяви” з боку Анкари. Це оголошення з'явилося після виступу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на пропалестинському мітингу у Стамбулі, де він назвав Ізраїль “воєнним злочинцем” та звинуватив Захід у війні між Ізраїлем і ХАМАСом.
Як можуть вплинути такі заяви на стосунки зокрема Туреччини і США у коментарі Голосу Америки проаналізувала Євгенія Габер, старша дослідниця Atlantic Council.
Гучні заяви – старт виборчої кампанії
“Заяви Ердогана орієнтовані здебільшого на внутрішню аудиторію, – каже експертка, – принаймні, його виступи на цьому мітингу, тональність цих заяв – це те, що хоче чути націоналістичний виборець самого Ердогана”.
Габер пов'язує промову Ердогана із наближенням турецьких місцевих виборів, що відбудуться у країні навесні 2024 року.
“У Туреччині дуже важливо, хто контролює найбільші мегаполіси – Анкару, Стамбул та інші, зараз вони в руках опозиції, тож партії Ердогана потрібно вигравати ці вибори. А зараз немає економічного підґрунтя чи якихось інших великих досягнень, які б допомогли різко наростити рейтинги”, – пояснює внутрішню ситуацію у турецькій політиці Габер.
Тому, з її слів, “підігрівання ситуації всередині країни” коштом гучних заяв на багатотисячних мітингах може сприяти певній мобілізації ядра виборчого електорату Ердогана”.
Затьмарити Ататюрка, творця світської Туреччини
Другою причиною подій у Туреччині експертка називає саме час проведення мітингу. У Туреччині у ці дні святкують сторіччя з дня заснування республіки і ключовою фігурою, яка мала б бути в центрі усіх святкувань сьогодні, є Мустафа Кемаль Ататюрк.
Натомість офіційна Туреччина робить усе можливе, щоб йшлося менше про проєвропейського Ататюрка, який для багатьох турків є національним героєм, а більше про президента Ердогана.
Офіційні святкові заходи, каже Євгенія Габер, проводяться в резиденції останнього султана Османської імперії, а не в палаці Долмабахче, де провів свої останні роки життя Ататюрк. Тоді як саме він, як відомо, припинив існування султанату у країні свого часу.
Не запрошено і великої кількості західних лідерів, на відміну від інших заходів, які люблять проводити в Туреччині достатньо масштабно. “З одного боку, це саме через траур за втратами цивільних у Палестині та Ізраїлі та є проявом солідарності, але це також можливість не акцентувати увагу на святкування сторіччя спадщини Ататюрка”, – пояснює Габер.
Припущення експертки підтверджують і оцінки подій всередині Туреччини від інших оглядачів. Так, Сюзан Фрейзер із Associated Press пише, що заходи до 100-річчя створення сучасної світської республіки на руїнах Османської імперії організовані стримано нібито через недавній руйнівний землетрус, внаслідок якого загинуло 50 000 людей, однак масштаб заходів "викликав тривогу серед багатьох у Туреччині, які вважають, що уряд Ердогана намагається підірвати спадщину батька-засновника республіки Мустафи Кемаля Ататюрка".
"Вони бачать відсутність помпезності та фанфар як спробу уряду, що має коріння в ісламському русі Туреччини, стерти пам’ять про Ататюрка", - пише АР.
"Ердоган хоче, щоб Туреччина стала [країною], яка приймає цінності Ердогана, яка є соціально консервативною, не обов’язково частиною Заходу, а також, я б сказав, відіграє значну роль для ісламу від освіти до державної політики», – сказав Сонер Чагаптай, експерт з питань Туреччини Вашингтонського інституту та автор книг про Ердогана.
За інформацію АР, офіційні заходи у Туреччині зараз часто починаються з молитов. Управління у справах релігій отримало потужний бюджет, що перевершує фінансування більшості інших міністерств. Кількість релігійних шкіл зросла відповідно до заявленої мети Ердогана створити «благочестиве покоління».
Зростання конкуренції Туреччина-Катар
Щодо впливу заяв на ситуацію на Близькому Сході, то для Туреччини звинувачувати Ізраїль та Сполучені Штати зараз “політично набагато вигідніше і прагматичніше, ніж власне якимось чином долучатися до врегулювання цього конфлікту”, вважає Габер.
Як повідомляв Голос Америки, раніше президент Ердоган бачив себе у ролі регіонального лідера та посередника, миротворця у конфлікті між ХАМАСом та Ізраїлем. Цим, каже Габер, пояснюється його виважена позиція на початку, коли він “не одразу пішов ва-банк з підтримкою Палестини” і певний час від нього лунала стримана риторика.
Та це змінилося, “коли стало зрозуміло, що не буде результатів таких дипломатичних ініціатив Туреччини, а лідерство в цьому питанні перебрав на себе Катар, де перебуває і частина керівництва ХАМАСу, і котрому легше виходити на контакт з Ізраїлем”, каже експертка.
Туреччині, у намаганні відігравати ключову роль, залишається виголошувати гучні заяви – про необхідність там реформувати ООН, про несправедливість, про гуманітарну кризу в Палестині тощо.
“Тому я не очікую прямого втручання Туреччини в конфлікт найближчим часом, – каже Євгенія Габор. – Я очікую зростання конкуренції між Туреччиною і Катаром на дипломатичному полі і гуманітарних ініціатив, переговорів, зокрема зі звільнення заручників”.
США-Туреччина: справи "як зазвичай"
Щодо турецько-американських відносин, то, як нагадує експертка, вони ніколи не були простими, “але в Сполучених Штатах звикли відділяти те, що говорить Ердоган від того, що насправді робить керівництво Туреччини”.
Крім того, є прагнення “просто не звертати на цю увагу і вести справи як зазвичай”, так само, як і в Туреччині є розуміння, що після мітингів наступає час, коли потрібно вирішувати конкретні питання з Вашингтоном, каже Габер.
Туреччина зацікавлена в поставках F16 і модернізаційних пакетів до них та зараз розблоковує членство Швеції в НАТО, відповідний протокол Ердоганом уже підписано.
“Тобто з одного боку ми бачимо критику заходу, а з іншого боку - кроки назустріч партнерам по НАТО, тому що Туреччина хоче бути певною у підтримці з боку своїх союзників у разі зростання небезпеки – з боку Ірану, Росії в Чорному морі чи інших потенційних суперників Туреччини”, – каже дослідниця.
Тому, вважає вона, турецькі заяви слід більше розглядати у внутрішньополітичному контексті та з огляду на час, коли це відбувається – напередодні виборів та перед 100-річчям республіки.
“Це очевидно не покращить відносини зі Сполученими Штатами, але не думаю, що водночас справа піде далі усних заяв”, – підсумувала Євгенія Габер.
Як повідомляв Голос Америки, Туреччина вважає бойове угруповання ХАМАС (визнане терористичною організацією у Ізраїлі, США та ЄС) “групою, що бореться за визволення своїх земель і народу”.
Раніше цього тижня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся з лідером ХАМАСу Ісмаїлом Ханіє в Катарі, нагадує інформагенція АР.
Туреччина та Ізраїль призначили послів у своїх країнах минулого року, відкривши нову сторінку в дипломатичних відносинах після років напруженості. У 2018 році Туреччина відкликала свого посла з Ізраїлю та видворила ізраїльського посла на знак протесту проти вбивства десятків палестинців ізраїльськими обстрілами під час протестів уздовж Смуги Гази.
- Голос Америки
Міністр оборони Німеччини вважає, що війна в Європі можлива
Німеччина має бути готовою до війни в Європі, а німецьке суспільство та військо мають бути готовими захистити країну. Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив в інтерв’ю німецькому каналу ZDF у програмі Berlin Direkt 29 жовтня.
“Ми повинні призвичаїтися до ідеї, що в Європі може виникнути загроза війни”, - заявив Пісторіус, закликаючи до створення нової ментальності у німецькому суспільстві з огляду на загрози, подібні конфлікту на Близькому Сході та війні в Україні, які матимуть наслідки в німецькому суспільстві, повідомляє ZDF.
Водночас за словами міністра, Німеччина зробить все, щоб запобігти ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Пісторіус відкинув звинувачення в тому, що модернізація Бундесверу просувається занадто повільно, заявивши, що вже досягнуто значного прогресу, оскільки дві третини спеціального фонду розміром 100 мільярдів євро вже законтрактовано, а у самому Бундесвері відбуваються структурні зміни.
Однак він визнав, що процеси модернізації вимагатимуть часу, адже військом нехтували протягом останніх 30 років, і ситуацію неможливо виправити “за 19 місяців”.
Попри виклики, Бундесвер - одна з найпотужніших армій НАТО в Європі, і за словами міністра, суттєво модернізується найближчими роками.
Своєю чергою міністр економіки Німеччини Роберт Хабек днями закликав до обговорення подальшого фінансування Бундесверу після закінчення терміну дії спеціального фонду в 100 мільярдів євро, повідомляє німецьке видання Handelsblatt.
"Німеччина повинна зробити більше для своєї безпеки. Для цього нам знадобиться багато грошей для Бундесверу", - заявив міністр, якого цитує Handelsblatt.
Після вторгнення Росії в Україну уряд Німеччини створив спеціальний фонд у 100 мільярдів євро для модернізації Бундесверу. Канцлер Олаф Шольц пов'язав цю подію з терміном “Zeitenwende” (з нім. переломний момент - ред.) і пообіцяв забезпечити фінансування витрат на оборону в Німеччині на рівні двох відсотків внутрішнього валового продукту, пояснює Handelsblatt.
- Голос Америки
Лідери республіканців в Конгресі США мають розбіжності щодо голосування пакету допомоги Україні - ЗМІ
Значні розбіжності в позиціях між впливовими законодавцями від Республіканської партії в американському Конгресі позначають те, що американські ЗМІ назвали "напевне останньою конгресовою битвою через допомогу Україні до президентських виборів".
Новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалась окремо від пакету допомоги Ізраїлю. В той час, як лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл переконаний, що ініціативи потрібно об'єднати. Як Джонсон, так і Макконнелл підтримують надання допомоги США Україні.
Джонсон у неділю заявив, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників вже цього тижня.
"Цього тижня ми збираємося внести в Палату представників законопроєкт про окреме фінансування Ізраїлю. Я знаю, що наші колеги, наші колеги-республіканці в Сенаті, мають подібний законопроєкт", – сказав Джонсон в інтерв’ю Fox News Sunday Morning Futures.
Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл дотримується незвичної для себе жорсткої лінії щодо допомоги Україні і наполягає на голосуванні допомоги Україні та Ізраїлю в єдиному пакеті, пише Politico.
Республіканська партія контролює більшість в Палаті представників, однак для того, щоб набути чинності закону, законопроєкт має також пройти і Сенат, де більшість належить демократам.
The Hill вказує що хоча інституційно лідери республіканців в Палаті представників та Сенаті США "приречені" на співпрацю, різниця в поглядах між Макконнеллом та Джонсоном настільки велика, що Макконнеллу легше співпрацювати з лідером політичних опонентів - демократів в Сенаті - Чаком Шумером, ніж Джонсоном.
Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер співпрацює з Макконнеллом щодо єдиного великого пакету допомогу як Україні, так і Ізраїлю, пише видання.
Видання наводить слова однопартійця Макконнелла сенатора Джона Туна про те, що Макконнелл "пройшов через епоху холодної війни і глибоко переконаний, що в цей історичний момент Сполучені Штати мають встановити своє лідерство".
Хоча деякі сенатори-республіканці виступають проти додаткового фінансування для України, більшість розуміє необхідність цього, каже Тун виданню.
Демократи мають більшість в Сенаті, однак їм потрібні голоси республіканців, щоб затвердити великий пакет додаткового фінансування, а деякі республіканці роздумують над можливістю заблокувати голосування, пише Politico.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на фінансування обсягом понад 100 мільярдів доларів. Пакет включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.
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