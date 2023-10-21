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Імена майже 35 тисяч російських солдатів, які загинули в Україні, встановили журналісти-розслідувачі
Журналісти Російської служби Бі-бі-сі та "Медіазони" разом із командою волонтерів підтвердили загибель 34 857 російських солдатів на війні в Україні (з початку широкомасштабної агресії, – ред). За останні два тижні список збільшився на 953 імені, мовиться у повідомленні Російської служби Радіо Свобода.
Найбільше втрати зросли серед мобілізованих. Загалом журналісти знайшли у відкритих джерелах 4056 некрологів, присвячених тим, кого відправили на війну з мобілізації. Більше тисячі з них загинули у період із червня 2023 року, тобто після початку українського контрнаступу.
За час війни в Україні загинуло 6410 ув'язнених та 3532 з тих, хто пішов воювати в Україну добровільно.
"Наведені вище цифри втрат – це найбільш консервативна оцінка загиблих із числа мобілізованих, оскільки ми враховуємо лише ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював", – наголошують журналісти.
У раніше опублікованому спільному дослідженні "Медузи" та "Медіазони" говорилося, що за 15 місяців повномасштабного вторгнення в Україну загинули 47 тисяч російських військових без урахування втрат під час поточного українського контрнаступу.
Росія та Україна не розкривають втрати у війні. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про загальну кількість втрат 21 вересня минулого року, заявивши про загибель 5937 осіб.
Щодо незалежної оцінки українських втрат востаннє давалося навесні. Тоді в документах, що потрапили до мережі, імовірно містили дані американської розвідки, повідомлялося, що Вашингтон оцінював втрати української армії в 15,5–17,5 тисяч осіб убитими та 109–113 тисяч пораненими.
З весни 2022 року у ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що ПВК "Вагнера" вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у війні з Україною в обмін на помилування. Як це оформляється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена.
Скільки людей було завербовано на війну з російських колоній, достеменно невідомо. ФСВП повідомляла про скорочення кількості ув'язнених минулого року майже на 30 тисяч осіб. За даними США, засуджені складають значну частину загонів ПВК і 40 із 50 тисяч найманців, що воюють в Україні, — ув'язнені, завербовані з російських колоній.
Голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова повідомляла, що до кінця 2022 року з колоній було завербовано 42–43 тисячі осіб.
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- Голос України
Блінкен: Двох громадян США - заручників ХАМАСу - вдалося звільнити
Двох американських громадян, яких ХАМАС утримував у заручниках від 7 жовтня, вдалося звільнити. Про це на брифінгу у ввечері в пʼятницю, 20 жовтня, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Ці двоє американців зараз у безпеці в руках ізраїльської влади в Ізраїлі. Ми очікуємо, що команда з посольства США побачить їх найближчим часом", - зазначив Блінкен.
Держсекретар не розкрив подробиць та умов звільнення заручників, зазначивши, що США продовжують спрямовувати зусилля, на те, щоб звільнити всіх американців, які перебувають у полоні в Газі.
"Ще 10 американців залишаються зниклими безвісти в цьому конфлікті. Ми знаємо, що деякі з них утримуються в заручниках ХАМАСу разом із приблизно 200 іншими заручниками в Газі. Серед них є чоловіки, жінки, молоді хлопці, молоді дівчата, люди похилого віку різних національностей. Кожен із них повинен бути звільнений", - зазначив Блінкен.
Водночас він подякував владі Катару за сприяння у звільненні заручників.
"Я дійсно не можу вдаватися в деталі того, що ми робимо, як ми це робимо. І все, що я можу сказати щодо Катару, це те, що ми дуже цінуємо їхню допомогу. Нічого крім цього я справді не можу сказати, тому що знову ж таки ми хочемо зосередитися на тому, щоб ті, хто лишається в заручниках, повернулися додому", - зауважив Блінкен.
Ентоні Блінкен наголосив, що США "твердо вірять, що Ізраїль має не тільки право, але й обов’язок захищатися від того, що дуже важко передати словами", при цьому зауваживши на важливості забезпечення мінімальних жертв серед цивільного населення.
"Вони дійсно зобов’язані захищатися від цього, щоб зробити все можливе, щоб переконатися, що це більше не повториться. Але ми також чітко заявили, що те, як Ізраїль робить це, має значення. Зокрема, важливо, щоб операції проводилися відповідно до міжнародного права, гуманітарного права, закону війни..., і щоб було зроблено все, аби мінімізувати втрати серед цивільного населення. І ми продовжуємо на цьому зосереджуватися. Ми також зосереджуємось на наданні допомоги людям у Газі, які її потребують", - наголосив держсекретар США.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Катар, який посприяв поверненню кількох українських дітей з Росії, може бути посередником у переговорах із ХАМАСом.
У промові до американського народу, виголошеній 19 жовтня з Овального кабінету Білого дому, президент США Джо Байден заявив, що "ХАМАС і Путін становлять різні загрози, але у них є дещо спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію".
У пʼятницю, 20 жовтня, президент США Джо Байден подав до Конгресу новий запит про фінансування підтримки Ізраїлю та України.
Крім того, міністерство фінансів США оголосило в середу, 18 жовтня, що воно наклало санкції на "ключових членів терористичної групи ХАМАС” з метою завадити фінансуванню організації.
Раніше, 17 жовтня, 105 американських законодавців надіслали листа до Міністерства фінансів США та Білого дому, висловлюючи "серйозну стурбованість" тим, що ХАМАС і афілійована з ним група під назвою "Палестинський ісламський джихад" використовують цифрові активи для фінансування своїх операцій і уникнення санкцій США, додає Reuters.
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- Голос Америки
США ввели санкції проти дітей президента Республіки Сербської Мілорада Додіка
Міністерство фінансів США в пʼятницю 20 жовтня запровадило санкції проти двох фізичних осіб і чотирьох компаній, пов’язаних із президентом Республіки Сербської, яка входить до складу Боснії і Герцеговини, Мілорадом Додіком.
Під санкції потрапили діти Мілорада Додіка – Гориця та Ігор Додік, яких, відповідно до публікації Мінфіну США він все більше залучає до політичної та бізнес-діяльності. Наголошується на тому, що “масштаби корупції родини Додіка викликали занепокоєння країн, які зацікавлені у наданні Республіці Сербській іноземних інвестиційних коштів”.
З фінансовою та політичною підтримкою фізичних та юридичних осіб, визначених сьогодні, Додік втягнувся в корупцію, що забезпечує його особисту фінансову та політичну стабільність за рахунок громадян Боснії і ГерцеговиниБраян Нельсон
Мінфін США також зауважує, що під час останніх парламентських виборів у Боснії та Герцеговині Мілорад Додік вдавався до корупції, підкуповуючи місцевих посадовців та спостерігачів за виборами.
“З фінансовою та політичною підтримкою фізичних та юридичних осіб, визначених сьогодні, Додік втягнувся в корупцію, що забезпечує його особисту фінансову та політичну стабільність коштом громадян Боснії і Герцеговини, які проживають у Республіці Сербській”, – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, колись самопроголошений соціал-демократ, останніми роками взяв усе більш націоналістичний тон і став найближчим союзником президента Росії Володимира Путіна в регіоні.
Додік зустрівся з Путіним у Москві у вересні минулого року після схвалення російського вторгнення в Україну. У січні він нагородив Путіна почесною медаллю за його “патріотичну турботу та любов” до контрольованої сербами частини Боснії.
Минулого року США оголосили про нові санкції проти Додіка, хоча він уже перебував під санкціями США з 2017 року. У своїй заяві Міністерство фінансів США звинуватило Додіка в корупції та сепаратистських зусиллях, які загрожують стабільності та територіальній цілісності Боснії та Герцеговини.
За повідомленнями Радіо Свобода, 16 жовтня, в суді Боснії і Герцеговини лідер боснійських сербів Мілорад Додік відмовився визнати провину за звинуваченнями, пов’язаними з його спробами ігнорувати рішення міжнародного представника. Додіка разом із керівником офіційного юридичного вісника Республіки Сербської Мілошем Лукічем звинувачують у кримінальних злочинах у зв’язку зі спробами ігнорувати рішення Конституційного суду Боснії та міжнародного Верховного представника Крістіана Шмідта.
Офіс Верховного представника є наглядовим органом міжнародного співтовариства щодо цивільних, адміністративних та інших аспектів урядування згідно з Дейтонською угодою, яка завершила три роки інтенсивних боїв у 1995 році.
Як міжнародний посланник, Шмідт має широкі повноваження, зокрема звільняти посадовців і запроваджувати закони. Додіку та Лукічу загрожує до п’яти років позбавлення волі та заборона працювати в усіх державних установах і компаніях, якщо їх визнають винними.
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