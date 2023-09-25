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Остін: "Група Вагнера" зберігає значну присутність в Африці
США не бачать ознак значного скорочення кількості бойовиків "Групи Вагнера" в Африці, після смерті їхнього лідера минулого місяця.
"Вагнер все ще має значну присутність на континенті", — сказав очільник Пентагону Ллойд Остін журналістам у неділю в Джибуті.
Через більш ніж місяць після смерті лідера російських найманців Євгена Пригожина, США досі не помітили "істотних змін" у відносинах "Групи Вагнера" з Кремлем, або ознак того, що Москва перебрала контроль за операціями групи в Африці, сказав високопоставлений чиновник оборонної сфери.
«Я думаю, що в майбутньому видно буде певну конкуренцію в рядах за те, хто стане наступним лідером», — сказав Остін журналістам у неділю.
«Я думаю, видно буде, що російський уряд потенційно намагатиметься або замінити "Групу Вагнера" якимось іншим елементом, або використовувати російські сили для підтримки зусиль на континенті».
Сили "Групи Вагнера", ймовірно, наразі зможуть зберегти присутність в Африці, додав Остін, але їм буде важко зробити це в середньостроковій та довгостроковій перспективі без підтримки з боку російського уряду.
Один високопоставлений чиновник сказав журналістам, що деякі уряди заявили офіційним особам США, що шкодують через те, що дозволили "Групі Вагнера" діяти в їхніх країнах.
Посадовці США також заявили, що є ознаки того, що війська "Групи Вагнера" намагаються "скористатись із" ситуації в Нігері після того, як військові сили захопили контроль і усунули президента від влади в липні.
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив у неділю, що Франція відкличе свого посла з країни та згорне військову присутність у Нігері до кінця року.
Військова хунта неодноразово вимагала залишити посла Франції, заявляючи, що Франція не визнає хунту законним лідером Нігеру.
Це оголошення є серйозним ударом по політиці Франції в Африці.
Франція розмістила тисячі військових у регіоні Сахель для боротьби з джихадистськими угрупованнями у відповідь на прохання лідерів держав, але вона вивела війська з сусідніх Малі та Буркіна-Фасо після переворотів там.
З моменту приходу хунти до влади в Нігері кількість військ США в Нігері залишалася стабільною на рівні близько 1000 осіб, але США перемістили частину своїх сил у Нігері з бази в Ніамеї на базу в Агадесі, приблизно за 1000 кілометрів від столиці.
Остін сказав, що США не відновили антитерористичні операції зі збройними силами Нігеру, але провели розвідку, спостереження та розвідувальні місії, щоб захистити свої сили від потенційних загроз.
В понеділок Остін перебував у Кенії і обговорював з посадовцями країни питання безпеки, оборони та боротьби з тероризмом.
Перед від’їздом до Найробі Остін подякував американським військам у таборі Лемонньє в Джібуті, підкресливши їхню «дуже вражаючу» роль в евакуації американських дипломатів із Судану у квітні.
«Цей об’єкт дійсно важливий. Після терактів 11 вересня ми розвинули діяльність проти насильницьких екстремістських організацій, — сказав Остін. — Відтоді ми розшили спектр можливих операцій з цього пункту, включаючи, наприклад, те, з чим ви нещодавно допомогли - евакуацію наших дипломатів з Судану».
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Американські високопосадовці прибули до Вірменії, щоб обговорити ситуацію в Нагірному Карабаху
Високопоставлені чиновники американського уряду прибули до Вірменії в понеділок. Напередодні як етнічні вірмени з Нагірного Карабаху почали втікати, після того, як сили регіону зазнали поразки від Азербайджану в конфлікті, що бере свій початок з радянських часів.
Візит очільниці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманти Пауер і виконувача обов’язків помічника Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії Юрія Кіма став першим візитом високопоставлених чиновників США до Вірменії після того, як карабаські вірмени були змушені припинити вогонь минулого тижня.
Під час поїздки Пауер зустрінеться з високопоставленими урядовцями Вірменії, повідомив Reuters, і підтвердить партнерство США з країною та «висловить глибоку стурбованість станом етнічного вірменського населення у Нагірному Карабасі та обговорить заходи щодо вирішення гуманітарної кризи там», - сказав американський чиновник.
Пауер стане першим адміністратором USAID, який поїде до Вірменії, додав чиновник.
«Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про гуманітарну ситуацію в Нагірному Карабасі та закликають забезпечити безперешкодний доступ для міжнародних гуманітарних організацій і комерційних перевезень», — йдеться в повідомленні USAID про поїздку.
Вірмени Карабаху, території, яка міжнародно визнана частиною Азербайджану, але раніше була поза його контролем, подали запитпро мир минулого тижня після 24-годинної військової операції проти набагато більшої азербайджанської армії.
Вірмени не сприймають обіцянку Азербайджану гарантувати їхні права внаслідок інтеграції регіону.
Керівництво Нагірного Карабаху повідомило Reuters, що 120 000 вірмен регіону не хочуть жити в складі Азербайджану через страх переслідувань і етнічних чисток.
Уряд Вірменії повідомив, що станом на 5 ранку понеділка понад 2900 осіб перетнули кордон країни з боку Нагірного Карабаху.
Вірменія підготувала місце для десятків тисяч вірмен з регіону, включаючи готелі поблизу кордону, хоча прем'єр-міністр Нікол Пашинян каже, що не хоче, щоб вони залишали свої домівки, якщо це не є абсолютно необхідно.
Тисячі карабаських вірмен залишилися без їжі. Влада Вірменії в регіоні повідомила в суботу, що близько 150 тонн гуманітарного вантажу з Росії та ще 65 тонн борошна, надісланого Міжнародним комітетом Червоного Хреста, прибули в регіон.
Після війни на початку 1990-х років у зв'язку з розпадом Радянського Союзу Карабахом керує самоврядна адміністрація.
У 2020 році, після десятиліть сутичок, Азербайджан за підтримки Туреччини виграв 44-денну Другу карабаську війну, відвоювавши території в Карабасі та навколо нього.
Ця війна завершилася укладенням за посередництва Росії мирної угоди, яку, як вказують вірмени, Москва не може гарантувати.
- Голос Америки
США вводять нові санкції проти китайських та російських компаній, через поставку запчастин для дронів
Ми без вагань вживемо швидких і значущих заходів проти тих, хто продовжує намагатися забезпечувати та підтримувати незаконну та аморальну війну Путіна в УкраїніАлан Естевес
Міністерство торгівлі Сполучених Штатів у понеділок, 25 вересня, розмістило проєкт рішення про запровадження нових торговельних обмежень проти 28 компаній з семи країн світу за діяльність “всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів”. Санкції буде введено в дію 27 вересня.
Серед організацій, щодо яких запроваджено санкції, є 11 китайських і 5 російських компаній. За даними мережі AP, дев’ять компаній, у тому числі китайська Asia Pacific Links Ltd. і російська SMT-iLogic, нібито брали участь у схемі постачання запчастин для безпілотників через підсанкційний Центр спеціальних технологій для Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ).
До санкційного списку також потрапили компанії, зареєстровані в Німеччини, Фінляндії, Омані, Пакистані та Об’єднаних Арабських Еміратах. Накладення санкцій ускладнить американським компаніям співпрацю з цими організаціями, зокрема постачання їм технологій.
Серед російських компаній, щодо яких було запроваджено санкції - ТОВ Device Consulting, ТОВ Grant Instrument, SMT-iLogic, Streloy та корпорація VSMPO-AVISMA. Що стосується останньої, то згідно з даними американського уряду, компанія “представляє критичний ризик щодо виведення оборонних технологій США. VSMPO-AVISMA безпосередньо займається виробництвом титану та металовиробів для російської армії та спецслужб”.
“Ми без вагань вживемо швидких і значущих заходів проти тих, хто продовжує намагатися забезпечувати та підтримувати незаконну та аморальну війну Путіна в Україні”, — заявив керівник експортного контролю Міністерства торгівлі США Алан Естевес, якого цитує мережа AP.
Цей черговий пакет санкцій буде запроваджений США після того, як 19 вересня Сполучені Штати наклали санкції на сім осіб і чотири організації, що базуються в Ірані, Китаю, Туреччині та Росії у зв'язку з виробництвом дронів.
Як повідомляв раніше Голос Америки, США звинувачують Іран у постачанні Росії безпілотників, які Москва використовує для бомбардування українських мирних жителів та об'єктів інфраструктури.
- Голос Америки
США затвердили позику на 2 млрд доларів для оборонної модернізації Польщі
Сполучені Штати оголосили про підписання угоди про пряму позику на іноземне військове фінансування (FMF) на 2 мільярди доларів США для підтримки оборонної модернізації Польщі. Про це йдеться в повідомленні для преси офісу речника Державного департаменту США.
«Польща є непохитним союзником США, і безпека Польщі життєво важлива для колективної оборони східного флангу НАТО. Окрім своєї центральної допоміжної ролі у сприянні міжнародній допомозі сусідній Україні, Польща продемонструвала свою непохитну відданість зміцненню регіональної безпеки шляхом значних інвестицій у витрати на оборону», - йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства США.
В Держдепі наголосили, що Польща продовжує демонструвати лідерство в НАТО щодо виконання зобов’язань щодо інвестування в оборону Уельського саміту 2014 року.
«Польща планує значно розширити польські збройні сили; відмовилась від військового обладнання російського походження на користь амбітної багаторічної багатомільярдної програми оборонної модернізації; уклала Угоду про розширене оборонне співробітництво (EDCA) зі Сполученими Штатами; розміщує сили союзників і США, включаючи бойову групу НАТО під керівництвом США та штаб V корпусу США; і бере активну участь у місіях НАТО в регіоні», - йдеться у повідомленні.
В Держдепі повідомили, що уряд США надає до 60 мільйонів доларів у FMF на покриття вартості цієї позики, що допоможе прискорити оборонну модернізацію Польщі шляхом підтримки термінових закупівель оборонних товарів і послуг у Сполучених Штатах.
Прямі позики в рамках FMF – це інструмент співпраці в галузі безпеки, призначений для деяких із найважливіших партнерів США у сфері безпеки.
- Голос Америки
Блінкен: Співпраця РФ із Північною Кореєю стає все більш небезпечною
Співпраця Росії з Північною Кореєю є "вулицею з двостороннім рухом" і стає дедалі небезпечнішою. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на 8-му щорічному стратегічному форумі CSIS Республіка Корея - США у Вашингтоні.
Ентоні Блінкен наголосив, що запусками ракет Північна Корея порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН і підриває стабільність на Корейському півострові та за його межами.
Також держсекретар США зауважив, що крім ракетних випробувань загрозу з боку КНДР світовій безпеці чітко продемонстрував нещодавній візит Кім Чен Ина до Росії.
"Зараз ми розглядаємо це як вулицю з двостороннім рухом. Це стає дедалі небезпечнішим, оскільки, з одного боку, Росія відчайдушно прагне знайти постачання обладнання і технологій для своєї агресії проти України, яка триває, а КНДР шукає допомоги для зміцнення та розвитку власних ракетних програм", - сказав Блінкен.
Він додав, що США працюють із партнерами та союзниками, щоб викрити "небезпечні шляхи військової співпраці Росії з Північною Кореєю, які загрожують глобальному миру та безпеці".
Блінкен наголосив, що зараз США та Південна Корея віддані взаємній співпраці в галузі оборони.
"Агресія президента Путіна проти України стала монументальним стратегічним провалом Путіна. Але в одному вона досягла успіху - зблизила трансатлантичний регіон та Індо-Тихоокеанський регіон як ніколи раніше", - сказав Блінкен.
Він зауважив, що зокрема велике значення у протистоянні Росії відіграє співпраця азійських країн та США в галузі енергетики.
"Коли Росія припинила постачання нафти та газу до Європи, щоб спробувати змусити країни через холод припинити підтримку України, Корея разом із Японією приєдналися до американських виробників скрапленого природного газу, щоб гарантувати, що європейські країни матимуть достатньо енергії, щоб зігріти свої домівки протягом зими", - сказав Блінкен.
Владімір Путін і Кім Чен Ин зустрілися на російському космодромі Восточний в Амурській області Росії 13 вересня 2023 р. На зустрічі з російським президентом Кім Чен Ин повторив, що його режим підтверджує "повну і безумовну підтримку" дій Владіміра Путіна в час війни Росії проти України.
Своєю чергою Путін сказав, що обговорював з Кім Чен Ином зокрема економічну співпрацю, гуманітарні питання і становище в регіоні. Окремо Путін обіцяв російську допомогу з космічними супутниками після того, як Північна Корея цього року провалила дві спроби своїх запусків.
Міжнародна увага зосереджена на військовій співпраці Росії і Північної Кореї. США, Велика Британія, Японія і Південна Корея у спільній заяві 31 серпня заявили, що "Росія веде переговори з КНДР щодо потенційних угод про значну кількість боєприпасів кількох типів для використання проти України".
У Пентагоні 14 вересня застерегли керівництво Північної Кореї від надання будь-якої зброї Росії, водночас зауваживши, що поки немає жодного офіційного підтвердження, що КНДР надала Росії якусь зброю.
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