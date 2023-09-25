Остін: "Група Вагнера" зберігає значну присутність в Африці

США не бачать ознак значного скорочення кількості бойовиків "Групи Вагнера" в Африці, після смерті їхнього лідера минулого місяця.

"Вагнер все ще має значну присутність на континенті", — сказав очільник Пентагону Ллойд Остін журналістам у неділю в Джибуті.

Через більш ніж місяць після смерті лідера російських найманців Євгена Пригожина, США досі не помітили "істотних змін" у відносинах "Групи Вагнера" з Кремлем, або ознак того, що Москва перебрала контроль за операціями групи в Африці, сказав високопоставлений чиновник оборонної сфери.

«Я думаю, що в майбутньому видно буде певну конкуренцію в рядах за те, хто стане наступним лідером», — сказав Остін журналістам у неділю.

«Я думаю, видно буде, що російський уряд потенційно намагатиметься або замінити "Групу Вагнера" якимось іншим елементом, або використовувати російські сили для підтримки зусиль на континенті».

Сили "Групи Вагнера", ймовірно, наразі зможуть зберегти присутність в Африці, додав Остін, але їм буде важко зробити це в середньостроковій та довгостроковій перспективі без підтримки з боку російського уряду.

Один високопоставлений чиновник сказав журналістам, що деякі уряди заявили офіційним особам США, що шкодують через те, що дозволили "Групі Вагнера" діяти в їхніх країнах.

Посадовці США також заявили, що є ознаки того, що війська "Групи Вагнера" намагаються "скористатись із" ситуації в Нігері після того, як військові сили захопили контроль і усунули президента від влади в липні.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив у неділю, що Франція відкличе свого посла з країни та згорне військову присутність у Нігері до кінця року.

Військова хунта неодноразово вимагала залишити посла Франції, заявляючи, що Франція не визнає хунту законним лідером Нігеру.

Це оголошення є серйозним ударом по політиці Франції в Африці.

Франція розмістила тисячі військових у регіоні Сахель для боротьби з джихадистськими угрупованнями у відповідь на прохання лідерів держав, але вона вивела війська з сусідніх Малі та Буркіна-Фасо після переворотів там.

З моменту приходу хунти до влади в Нігері кількість військ США в Нігері залишалася стабільною на рівні близько 1000 осіб, але США перемістили частину своїх сил у Нігері з бази в Ніамеї на базу в Агадесі, приблизно за 1000 кілометрів від столиці.

Остін сказав, що США не відновили антитерористичні операції зі збройними силами Нігеру, але провели розвідку, спостереження та розвідувальні місії, щоб захистити свої сили від потенційних загроз.

В понеділок Остін перебував у Кенії і обговорював з посадовцями країни питання безпеки, оборони та боротьби з тероризмом.

Перед від’їздом до Найробі Остін подякував американським військам у таборі Лемонньє в Джібуті, підкресливши їхню «дуже вражаючу» роль в евакуації американських дипломатів із Судану у квітні.

«Цей об’єкт дійсно важливий. Після терактів 11 вересня ми розвинули діяльність проти насильницьких екстремістських організацій, — сказав Остін. — Відтоді ми розшили спектр можливих операцій з цього пункту, включаючи, наприклад, те, з чим ви нещодавно допомогли - евакуацію наших дипломатів з Судану».