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Вагнерівці купують китайські супутники і розвіддані для війни проти України – AFP
Інформаційна агенція AFP оприлюднила контракт між “Групою Вагнера” та китайською компанією Beijing Yunze Technology Co Ltd, датований листопадом 2022 роком, про придбання двох супутників і використання їхніх зображень для розвідувальної роботі.
Супутникові зображення використовувалися як для дій вагнерівців в Україні, так і для їхніх операцій в Африці, включаючи Лівію, Судан, ЦАР та Малі, стверджує AFP.
Сума контракту, підписаного у листопаді 2022 року, становила понад 30 мільйонів доларів, і йшлося про купівлю самих супутників і додаткових послуг, стверджують джерела агенції.
За даними джерела AFP у європейських структурах безпеки, наприкінці травня 2023 року вагнерівці замовили зображення по лінії українсько-російського кордону, де перебували найманці Євгена Пригожина на момент заколоту.
Контракт передбачав придбання двох китайських супутників – JL-1 GF03D 12 і JL-1 GF03D 13, які перебувають на орбіті на висоті 535 кілометрів над Землею. А також передбачено право у торгах на інші супутникові зображення з мережі китайського оператора CGST, який сьогодні має близько 100 супутників.
Росіяни самі неспроможні робити сателітні знімки – експерт
Грегорі Фалько, дослідник аерокосмічної галузі Корнельського університету в США, сказав AFP, що використання вагенрівцями китайських технологій демонструє обмеження Росії в цьому секторі, “незважаючи на її історичну репутацію великої космічної держави як наступниці СРСР”.
“Їхня супутникова програма останнім часом не була успішною. Вони не могли зробити це самі”, — сказав експерт. Натомість Китай, за його словами, володіє передовими технологіями у цій сфері.
Представник МЗС Китаю сказав агенції AFP, що не знає про цей контракт.
Натомість розслідування засвідчило, що з російського боку документ підписав гендиректор компанії “Ніка-Фрут”, дочірньої компанії групи “Конкорд”, очолюваної на той момент лідером вагнерівців Пригожиним.
“Ніка-Фрут”, відповідно до “стилю Пригожина”, зареєстрована як компанія, що займається торгівлею харчовими продуктами, зокрема, працює із замовниками в Африці.
США вже наклали санкції на китайські компанії, що співпрацювали з Пригожиним
Як зауважує AFP, Вашингтон, імовірно, знав давніше про постачання китайських супутникових даних «Групі Вагнера», оскільки Міністерство торгівлі США на основі рішення багатовідомчої комісії оголосило ще 24 лютого, що додасть компанію Beijing Yunze Co. Technology та компанію Head Aerospace Technology до свого списку санкцій.
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США наклали санкції на 42 китайські компанії за постачання Росії мікроелектроніки для систем наведення в ракетах і БПЛА
США наклали санкції на 42 китайські компанії через військову підтримку Росії, повідомляє агенція Reuters.
Міністерство торгівлі США повідомило, що внесло китайські компанії до державного санкційного списку через підтримку військової та оборонно-промислової бази Москви, включаючи постачання російському сектору інтегральних схем американського походження.
Схеми включають мікроелектроніку, яку Росія використовує для систем точного наведення ракет і безпілотників, які вона запускає проти цивільних цілей в Україні, йдеться в заяві Міністерства торгівлі.
“Сьогоднішні доповнення [до санкційного списку, - ред.] дають чітке повідомлення: якщо ви постачаєте російському оборонному сектору технології американського походження, ми дізнаємося про це та вживемо заходів”, – сказав помічник міністра з питань експорту Метью Аксельрод.
Компанії додаються до списку юридичних осіб, які Вашингтон вважає загрозою національній безпеці або зовнішній політиці США. Долучення до списку експортного контролю означає, що постачальникам необхідно надати ліцензії, які зазвичай важко отримати, перш ніж відправляти товари організаціям зі списку.
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“Колеги, ми були тут незліченну кількість разів. Це абсолютно нудотно і розриває серце. Війна РФ проти України знову змушує нас спостерігати в наочних деталях смерть і руйнування, які Росія продовжує завдавати цивільному населенню України”, - зазначив посол США при ОБСЄ у Відні Майкл Карпентер.
Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зауважив, що ракетний удар по селу Гроза “ілюструє варварство Росії”.
“Президент Путін може говорити все, що завгодно. За цю незаконну неспровоковану війну відповідальна одна людина, і це він”, - додав Сунак, якого цитує агентство Reuters.
Своєю чергою, французький письменник Бернар-Анрі Леві написав на своїй сторінці в мережі Х: “Путін п'яний від вагань Заходу. Він використовує нашу нездатність назвати це своїми іменами, побачити те, що жахливо ясно, й діяти відповідно. І щодня він вбиває все більше цивільних. Коли буде досить? Глибоке відштовхування. Глибока огида. Гроза. Харків”.
“Винятково жорстокий день у жорстокій війні. Гроза. Україна”, - зазначила на своїй сторінці в мережі Х Лиз Дусе, ведуча і головна міжнародна кореспондентка британської мережі BBC.
Удар по селу Гроза також засудили в ООН. Як повідомляв Голос Америки, представники Місії ООН з моніторингу прав людини в Україні вирушили на місце подій для проведення розслідування.
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