Вагнерівці купують китайські супутники і розвіддані для війни проти України – AFP

Інформаційна агенція AFP оприлюднила контракт між “Групою Вагнера” та китайською компанією Beijing Yunze Technology Co Ltd, датований листопадом 2022 роком, про придбання двох супутників і використання їхніх зображень для розвідувальної роботі.

Супутникові зображення використовувалися як для дій вагнерівців в Україні, так і для їхніх операцій в Африці, включаючи Лівію, Судан, ЦАР та Малі, стверджує AFP.

Сума контракту, підписаного у листопаді 2022 року, становила понад 30 мільйонів доларів, і йшлося про купівлю самих супутників і додаткових послуг, стверджують джерела агенції.

За даними джерела AFP у європейських структурах безпеки, наприкінці травня 2023 року вагнерівці замовили зображення по лінії українсько-російського кордону, де перебували найманці Євгена Пригожина на момент заколоту.

Контракт передбачав придбання двох китайських супутників – JL-1 GF03D 12 і JL-1 GF03D 13, які перебувають на орбіті на висоті 535 кілометрів над Землею. А також передбачено право у торгах на інші супутникові зображення з мережі китайського оператора CGST, який сьогодні має близько 100 супутників.

Росіяни самі неспроможні робити сателітні знімки – експерт

Грегорі Фалько, дослідник аерокосмічної галузі Корнельського університету в США, сказав AFP, що використання вагенрівцями китайських технологій демонструє обмеження Росії в цьому секторі, “незважаючи на її історичну репутацію великої космічної держави як наступниці СРСР”.

“Їхня супутникова програма останнім часом не була успішною. Вони не могли зробити це самі”, — сказав експерт. Натомість Китай, за його словами, володіє передовими технологіями у цій сфері.

Представник МЗС Китаю сказав агенції AFP, що не знає про цей контракт.

Натомість розслідування засвідчило, що з російського боку документ підписав гендиректор компанії “Ніка-Фрут”, дочірньої компанії групи “Конкорд”, очолюваної на той момент лідером вагнерівців Пригожиним.

“Ніка-Фрут”, відповідно до “стилю Пригожина”, зареєстрована як компанія, що займається торгівлею харчовими продуктами, зокрема, працює із замовниками в Африці.

США вже наклали санкції на китайські компанії, що співпрацювали з Пригожиним

Як зауважує AFP, Вашингтон, імовірно, знав давніше про постачання китайських супутникових даних «Групі Вагнера», оскільки Міністерство торгівлі США на основі рішення багатовідомчої комісії оголосило ще 24 лютого, що додасть компанію Beijing Yunze Co. Technology та компанію Head Aerospace Technology до свого списку санкцій.