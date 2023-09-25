ЄС каже, що позицію Китаю щодо російської війни в Україні «дуже важко» зрозуміти

Чільний представник Європейського Союзу вказав у Китаї, що позиція китайського уряду щодо російської війни проти України не узгоджується з тим, що сам Китай проголосив своїми принципами у міжнародних відносинах.

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, який також є комісаром ЄС з торгівлі, перебуваючи в Китаї, заявив, що Євросоюз прагне розвивати співробітництво, але назвав китайську позицію стосовно російської війни в Україні однією з перешкод.

Китай постійно заявляє про бажання миру, але при цьому Пекін демонстративно уникає осуду Росії за вторгнення Росії в Україну, і за час російської війни китайські керівники неодноразово наголошували на спільності інтересів з Москвою.

Оприлюднені китайським урядом принципи для припинення війни в Україні починаються з пункту про «повагу до суверенітету всіх країн», а далі там йдеться про необхідність дотримання «незалежності й територіальної цілісності всіх країн».

Але на офіційному рівні Китай досі не закликав Росію вийти з України, а китайська делегація в ООН неодноразово утрималася від голосування за резолюції, ухвалені більшістю країн організації, з вимогами вивести російські війська з української території.

«Територіальна цілісність завжди була ключовим принципом Китаю в міжнародній дипломатії. Війна Росії є прямим порушенням того принципу. Також Китай завжди наголошує, що кожна країна повинна мати право обирати свій шлях розвитку. Тому нам дуже важко зрозуміти позицію Китаю щодо війни Росії проти України, оскільки це суперечить засадничим принципам самого Китаю», - сказав Валдіс Домбровскіс під час виступу в пекінському університеті Цінхуа.

Китай наполягає на своїй нейтральності і заперечує припущення, що надає Москві підтримку, яку Росія використовує у війні проти України.

Держави Європейського Союзу на відміну від Китаю однозначно засудили російський напад на Україну і запровадили жорсткі економічні санкції проти Росії, вимагаючи виведення російських військ, та допомагають українцям захищатися від російської агресії.

Торгівля

Валдіс Домбровскіс, який походить з Латвії, назвав війну Росії проти України, а також позицію Китаю в цьому питанні «найпотужнішою, але не єдиною» перешкодою, що заважає кращим відносинам Європи з Китаєм.

Він повторив, що європейські лідери стурбовані дисбалансом у торгівлі з Пекіном і вказав, що торговельний дефіцит ЄС з Китаєм минулого року сягнув майже 400 мільярдів євро ($425 мільярдів).

Домбровскіс підкреслив, що для успішної міжнародної економічної співпраці потрібно, аби підприємства мали рівні умови для конкуренції.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила європейське розслідування щодо державних субсидій, які китайський уряд виділяє своїм виробникам автомобілів з електродвигунами.

Валдіс Домбровскіс також сказав, що Китай «політизує» умови для бізнесу, щоб захищати китайські інтереси, а це за його словами призвело до «меншої прозорості, нерівного доступу до контрактів, а також до дискримінаційних стандартів та вимог щодо безпеки».