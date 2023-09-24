Міжнародні слідчі збирають докази для МКС щодо спроб Росії спричинити голод в Україні, зокрема в Маріуполі

Міжнародні юристи готують подання до Міжнародного кримінального суду зі звинуваченням Росії в черговому воєнному злочині - в навмисному спричиненні голоду під час повномасштабної агресії проти України.

Для цього правозахисники, які працюють з прокуратурою України, намагаються задокументувати випадки, коли російські сили використовували голод як зброю війни. Ці докази можуть дозволити МКС розпочати перше судове переслідування такого роду і надалі висунути звинувачення російському президенту Владіміру Путіну, пише Guardian.

Видання цитує Юсуфа Хана, старшого правника юридичної фірми Global Rights Compliance, що "використання продовольства як зброї відбувалося в три етапи", від початку вторгнення, коли українські міста були в облозі, а постачання продовольства припинено.

Серед задокументованих випадків – загибель 20 мирних жителів у Чернігові 16 березня 2022 року внаслідок російської атаки біля супермаркету, де мирні жителі стояли в черзі за хлібом і продуктами. Слідчі також зосереджені на облозі Маріуполя, додав Хан. Постачання продовольства до міста було припинено, а коридори гуманітарної допомоги заблоковані або розбомблені.

Друга фаза включає знищення запасів їжі та води, а також енергетичної інфраструктури по всій Україні під час бойових дій, які адвокат назвав "об'єктами, необхідними для виживання цивільного населення". Він підкреслив навмисність атак на цивільну інфраструктуру під час зимових холодів. Як приклад - знищення системи водопостачання Миколаєва.

Третій елемент – спроби Росії запобігти або обмежити експорт українського продовольства через блокади кораблів у Чорному морі та атаки по зерновій інфраструктурі.

У 2018 році Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка засудила використання голоду як зброї війни, а у 2019 році МКС переглянув Римський статут з метою розширити тип справ, які можуть там розглядатись.

Guardian зазначає, що юристи працюють зокрема з фахівцями, що аналізують відкриті джерела інформації для документування таких випадків воєнних злочинів. Частина зусиль також зосереджена на тому, щоб виявити винних. Хан припустив, що обвинувачення, ймовірно, можна буде винести й президенту Путіну - як у випадку примусової депортації українських дітей, за що МКС видав ордер на арешт глави Кремля.

Днями юристи Української гельсінської спілки з прав людини анонімно опитали українських правоохоронців і виявили, що їм бракує навичок для розслідування воєнних злочинів. Як пише Радіо Свобода, у половині справ про воєнні злочини не ведеться досудове розслідування, а також представники Нацполіції та Офісу генпрокурора в анонімному опитуванні скаржилися на велике навантаження та брак знань і ресурсів поміж інших чинників, які ускладнюють розслідування.

За даними Офісу генпрокурора, нині в Україні вже зафіксовано понад 108 тисяч випадків воєнних злочинів.

Росія не визнає причетність до злочинів проти мирного населення, попри наявність численних доказів і свідчень.