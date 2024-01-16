Путін надто самовпевнений щодо України – експерти фонду Карнегі

Влада Росії переконана, що Захід відступить та не готовий зайти так далеко у підтримці України, як може зайти Росія у фінансуванні війни проти України.

Ці висновки російська влада робить базуючись на математичних розрахунках про математику війни, дивлячись на виробництво військових озброєнь, в тому числі артилерії та ракет. На цьому зауважують експерти фонду Карнегі – старші наукові співробітники Дара Масікот та Ерік Чіарамелла під час дискусії, присвяченої прогнозам щодо можливої політики США щодо України у 2024 році.

“Путін відчуває супутній вітер у вітрилах. Він думає, що війна нарешті йде на його користь, що фундаментально все йде добре”, – говорить Чіарамелла. Він підкреслює, що на думку Путіна, російська економіка виявилася надзвичайно стійкою до західних санкцій, а російська оборонно-промислова база тільки збільшується після минулорічної спроби заколоту очільника "Групи Вагнера" Пригожина. “Путін сподівається, що у 2024 році в нього є ресурси повільно перемолоти українців, виснажити їх”, – додає експерт.

Путін відчуває супутній вітер у вітрилах. Він думає, що війна нарешті йде на його користь, що фундаментально все йде добре

Наукова співробітниця фонду Карнегі Дара Масікот говорить, що за картинкою стабільності в Росії, Путін ховає більшу частину витрат на війну. “Намагаючись оточити руїни одного українського села, за останні пару місяців вони [російські сили] вбивають від 10 000 до понад 20 000 [російських солдатів]”, – підкреслює втрати росіян Масікот.

Українські військові вже восени почали економити артилерійські снаряди, тож першим чином у політиці стосовно України Конгрес має прийняти додаткове фінансування для України – наголошує Чіарамелла.

Інший напрямок, важливий для подальшої підтримки України, вважають експерти – підписання довгострокових безпекових угод. “Колективно, ми – Сполучені Штати, європейські союзники, наші союзники в Азійсько-Тихоокеанському регіоні - маємо підписати з Україною довгострокову угоду про безпеку, яка може діяти протягом періоду часу поки одного дня Україна не увійде до ЄС чи НАТО, чи якоїсь комбінації обох”, – говорить Чіарамелла. Він згадує рішення про ухвалення двосторонніх угод про безпекові гарантії в межах Спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами G7 у Вільнюсі 12 липня.

Звичайно, Путін готовий вести переговори, але те, як він визначає переговори, дуже відрізняється від того, що ми маємо на увазі. Путін прагне диктувати умови капітуляції України.

Експерти фонду Карнегі також підкреслили, що Путін сьогодні не готовий до справжніх мирних перемовин. “Звичайно, Путін готовий вести переговори, але те, як він визначає переговори, дуже відрізняється від того, що ми маємо на увазі. Путін прагне диктувати умови капітуляції України. Він називає це переговорами, тому що він хоче, щоб за столами із прапорами було підписано документ, в якому його позиція залишається незмінною, а це – контроль над Україною”.

Як раніше повідомляв Голос Америки, більшість росіян (63%) підтримують війну Росії проти України, згідно з опитуванням, оприлюдненим Національним центром дослідження громадської думки Чиказького університету (Norc). 64% росіян бачать війну Росії проти України як цивілізаційну боротьбу між Росією та Заходом. Серед тих, хто підтримує війну, 19% головним обґрунтуванням називають захист країни від Сполучених Штатів і НАТО. Разом з тим 94% опитаних відчувають принаймні помірний рівень гордості за свою російську ідентичність, а 62% вважають, що до Росії несправедливо ставляться на світовій арені.

Дивіться також: Західні посадовці на Всесвітньому економічному форумі у Давосі закликають продовжувати підтримувати Україну