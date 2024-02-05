“Яндекс” продає свій бізнес в РФ за 5,2 мільярда доларів російським інвесторам

Пошукова система “Яндекс” оголосила у понеділок, 5 лютого, про продаж усіх російських активів компанії за 5,2 мільярда доларів. Це стане найбільшою угодою про продаж бізнесу в Росії західною компанією з метою виходу з ринку країни внаслідок війни Росії проти України, повідомляють західні ЗМІ.

Угода знаменуватиме кінець більш ніж двох десятиліть західних інвестицій у “Яндекс”, який інколи називають “російським Google”, і який вважали прикладом успішної західної інвестиції в Росію.

Компанія-власниця “Яндекса”, зареєстрована на американській технологічній біржі Nasdaq і розташована в Нідерландах, погодилася продати російські операції за готівку та акції на суму 475 мільярдів рублів (5,2 мільярда доларів) консорціуму російських інвесторів, зазначає видання Fiancial Times.

В результаті угоди, “Яндекс” перейде під контроль виключно російських компаній. Покупцями виступила група російських топменеджерів “Яндекса”, фонд, що належить нафтовій компанії “Лукойл”, та ще три компанії, які належать бізнесменам Олександру Чачаві, Павлу Прасу та Олександру Рязанову, зазначає агентство Reuters.

Кремль, який давно прагнув отримати більший контроль над компанією, привітав запропоновану угоду.

“”Яндекс” — національний технологічний чемпіон. Для нас, звичайно, важливо, щоб компанія продовжувала працювати в країні”, — заявив журналістам прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує AFP.

“Це саме те, чого ми хотіли досягти кілька років тому, коли “Яндекс” опинився під загрозою поглинання західними ІТ-гігантами”, — сказав Антон Горєлкін, заступник голови комітету російської Думи з інформаційної політики, якого цитує Reuters. “”Яндекс” — це більше, ніж компанія, це надбання всього російського суспільства. “Яндекс” став повноцінною російською IT-компанією”.

Своєю чергою сам “Яндекс” заявив, що залишатиметься “приватною та незалежною компанією”, чия керівна команда “збереже за собою управління компанією та право приймати ключові рішення”, такі як значна реструктуризація, бюджет, злиття та поглинання, додає агентство.

Тим часом Джон Бойнтон, голова материнської компанії “Яндекса”, якого цитує Financial Times, зазначив, що угода про продаж є “найкращим можливим рішенням для наших акціонерів, наших команд і наших користувачів у цих надзвичайних обставинах”.

Материнська компанія збереже невелику частину міжнародних бізнес-напрямків “Яндекса”, таких як хмарні платформи ШІ та платформи даних, а також технології автономного керування, додає AFP.

Продаж “Яндекса” став можливий внаслідок 18 місяців переговорів з Кремлем щодо перереєстрації “стратегічно важливого російського активу”, зазначає Financial Times, в результаті якої можна було б отримати певну компенсацію для переважно західних акціонерів компанії.

Як зазначає Reuters, Кремль вимагає знижки не менше 50% на угоди за участю іноземних власників, а це означає, що хоча “Яндекс” в основному обслуговує російський ринок, він підпадає під ці умови.

Таким чином, сума у 5,2 мільярда доларів є значно нижчою за кінцеву вартість “Яндекса” – адже його ринкова капіталізація ненадовго наблизилася до 30 мільярдів доларів у 2021 році – хоч це і стала одна з найбільших угод з продажу російських активів західними компаніями з початку війни.

У материнській компанії “Яндекса” заявили, що грошова компенсація угоди - до 230 мільярдів рублів (2,52 мільярда доларів) - буде виплачена в китайських юанях за межами Росії, повідомляє Reuters. Це була єдина валюта, яка влаштувала всі сторони, зауважила особа, ознайомлена з суттю угоди.

Багато західних компаній були вимушені продати свої активи за символічну плату. На додаток, президент Росії Володимир Путін наказав тимчасово арештувати власність інших компаній, як-то активи, що належать Danone і Carlsberg.

“Яндекс” було засновано у 1990-х роках, і згодом він став найуспішнішою російською технологічною компанією й постачальником широкого спектра послуг, від пошуку в мережі Інтернет та реклами до замовлення таксі та доставлення їжі. Компанія вийшла на американську технологічну біржу Nasdaq у 2011 році.

Після початку війни Росії проти України та запровадження західних санкцій, майбутнє компанії було поставлено під сумнів. Поставлений перед необхідністю виконання вимог Кремля щодо контенту, зазначає Reuters, “Яндекс” наприкінці 2022 року продав свій агрегатор новин та інші онлайн-ресурси контрольованому державою конкуренту ВК, що стало спробою деполітизувати бізнес компанії. Згодом компанія розпочала підготовку до корпоративної реструктуризації.