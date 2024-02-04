Дуда: окупація Росією території України, включно з Кримом, «є злочином»

Президент Польщі Анджей Дуда повторив свою підтримку ідеї перемозі України у війні з Росією – про це він заявив у соцмережі X (раніше Twitter) 3 лютого.

Дуда зазначив, що його позиція щодо російської агресії була «зрозумілою з першого дня».

«Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом. Напад Росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином», – пише голова польської держави.

Він також висловив переконання, що повномасштабна війна проти України «не може закінчитися перемогою Росії».

«Російський імперіалізм треба зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє. Україна має перемогти, бо цю війну має виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч за вільну, суверенну та незалежну Україну проти агресії та жорстокого імперіалізму», – заявив Дуда.

Напередодні Анджей Дуда в інтрев'ю польському каналу сказав, що не знає, чи Україна зможе відновити контроль над окупованим Кримом.

Ці слова викликали реакцію українського посла у Варшаві Василя Зварича, який заявив, що «Крим – це Україна: так і є так буде». Після цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив, що його країна «визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах».

Як повідомляв раніше Голос Америки, перед затвердженням останнього пакету допомоги ЄС Україні 1 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у коментарі журналістам заявив, що "українське питання є екзистенційним, не тільки для Польщі", а й для всієї Європи.

"З так званою, знаєте, "втомою від України" точно немає проблеми", - сказав він.

Серед європейських донорів України Польща посідає третє місце.