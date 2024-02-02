Протести фермерів у Європі: які причини та як це стосується України

Фермери у низці країн ЄС проводять акції протесту, виступаючи за справедливіші ціни та зменшення бюрократії. Учасники мітингів заблокували голландсько-бельгійський кордон, зайняли дороги в Греції, а польські фермери оголосили про плани закрити пункти пропуску на кордоні з Україною.

Причини страйків

Хоча вимоги аграріїв у різних країнах відрізняються, загалом європейські фермери вже багато років обтяжені боргами, відчувають тиск з боку потужних роздрібних мереж та агрохімічних компаній, страждають від екстремальних погодних умов і зазнають збитків через дешевий іноземний імпорт — і все це залежить від системи субсидій, яка надає перевагу великим гравцям, пояснює Politico.

Як зазначає видання, війна Росії в Україні тільки погіршила їхню ситуацію, адже стрибок цін на такі культури, як пшениця, виявився короткочасним, а агресія Росії перевернула торговельні потоки імпорту українського збіжжя з морських шляхів на сухопутні через Європу, спричинивши надлишок пропозиції.

Ціни, які фермери отримують на свою сільськогосподарську продукцію, досягли піка в 2022 році, але відтоді почали знижуватися. За даними Євростату, з третього кварталу 2022 року до того ж періоду 2023 року вони впали в середньому майже на 9 відсотків, але витрати на виробництво також знизилися, зауважує Politico.

Бельгія, Греція, Польща, Франція

Цього тижня під час проведення саміту лідерів країн ЄС у Брюсселі учасники протестів закидали яйцями та камінням Європейський парламент і запалили феєрверки, вимагаючи від керівників держав та урядів зробити більше, щоб допомогти їм, пише Reuters.

"Спільна сільськогосподарська політика поступово стала спільною екологічною політикою без жодного визнання для нас, виробників харчових продуктів", - йдеться в заяві бельгійської профспілки фермерів. Бельгійські фермери перекрили в'їзд та виїзд вантажівок до порту Зебрюгге, через який доставляють не лише харчі, а й автомобілі.

У Греції фермери встановили блокаду в центрі та на півночі країни, вимагаючи звільнення від податків на дизельне пальне та швидшої компенсації збитків, пов'язаних із повенями.

У Португалії фермери використовували трактори, щоб заблокувати щонайменше три дороги, що сполучають країну з Іспанією. Раніше іспанські фермери заявили, що вийдуть на вулиці в лютому на знак протесту проти суворих європейських правил і відсутності державної підтримки.

Водночас французькі фермери нині почали знімати блокаду після того, як уряд пішов на подальші поступки. Учасники протестів заявили, що уряду президента Еммануеля Макрона тепер потрібно швидко діяти за своїми обіцянками, які включали скасування планів щодо зменшення податкових знижок на дизельне пальне для тракторів, пом'якшення правил використання пестицидів та щодо перевірок безпеки імпорту харчових продуктів.

Польща - Green Deal та українські продукти

Тим часом профспілка польських фермерів "Солідарність" оголосила загальний страйк, який розпочнеться наступної п'ятниці з блокуванням прикордонних переходів між Польщею та Україною. "Наше терпіння увірвалося", – йдеться в повідомленні, маючи на увазі імпорт української продукції.

Вимоги польських фермерів включають відновлення обмежень на торгівлю з Україною, щоб українські харчі не заполонили польський ринок, пише Euractiv.

Днями Єврокомісія запропонувала ще на рік скасувати імпортних мит і квот щодо експорту з України до ЄС, водночас посилюючи захист чутливої сільськогосподарської продукції у ЄС. Як зазначено на сайті представництва ЄС в Україні, ці автономні торговельні заходи, що діють із червня 2022 року, допомогли полегшити складну ситуацію, в якій опинилися українські виробники й експортери через неспровоковану та невиправдану російську агресивну війну.

Протестувальники у Польщі також виступають проти заходів European Green Deal - "Європейської зеленої угоди", які обмежують їхній бізнес.

"Зелена угода" має на меті допомогти Європі перейти до ресурсоефективної економіки та подолати зміни клімату, зменшити залежність від викопного палива, підвищити продовольчу безпеку та, зрештою, створити нульові викиди вуглецю до 2050 року.

Польські фермери твердять, що умови цієї угоди ставлять під сумнів прибутковість і конкурентоспроможність їхнього виробництва, зокрема, як вони кажуть, обмежуючи для них використання добрив, пестицидів та інсектицидів.

Екоактивісти при цьому заявляють, що йдеться також про активне лобі з боку великих аграрних підприємств, що витісняють з ринку малих фермерів у ЄС.

Нагадаємо, з кінця листопада до початку січня на пункті пропуску "Медика" тривав протест польських фермерів. Навіть після досягнення угоди із польським урядом і розблокування кордону, наприкінці січня на пунктах пропуску у черзі залишались близько тисячі вантажівок.

У статті використано матеріали Reuters