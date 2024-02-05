Макрон збирається до Києва, і Париж каже, що Росія посилює дезінформацію проти Франції

У Франції повідомили про виклик російського посла до французького міністерства закордонних справ у зв’язку з загибеллю в Україні двох французьких допомогових працівників і через те, що названо скоординованими російськими інформаційними атаками на Францію.

“Франція знову засудить російський напад. Вона також засудить зростання дезінформації спрямованої проти Франції”, - сказано у повідомленнях агенцій AFP, Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

Французький часопис Le Mond вказує на зростання напруженості між Парижем та Москвою на тлі заяв російських посадовців обурених оголошеннями про надання Францією нової збройної допомоги Україні.

Французький президент Еммануель Макрон у січні оголосив, що українці отримають додаткових 40 крилатих ракет SCALP/ Storm Shadow, гаубиці, боєприпаси та іншу зброю.

Тоді ж Росія оголосила, що завдала удару у Харкові, убивши, як стверджували росіяни, десятки французьких найманців, які воювали на українському боці.

Париж відповів, що Франція ніде не використовує найманців, і французький уряд назвав російські твердження скоординованою дезінформаційною кампанією Москви, пов’язаною з французькою допомогою Україні.

“Очікують, що президент Еммануель Макрон цього місяця відвідає Київ. Париж вважає, що та подія буде ціллю подальших інформаційних атак”, - пише Le Mond.

Загибель цивільних волонтерів

Два французькі волонтери загинули і ще троє зазнали поранень 1 лютого у місті Берислав на Херсонщині, де вони надавали гуманітарну допомогу цивільним українцям.

В групу поцілив російський ударний дрон і за словами представника місцевої української влади росіяни бачили, що їхньою ціллю були беззбройні цивільні.

“Російське варварство цілиться в цивільне населення України. Двоє французьких гуманітарників поплатилися життям за відданість українцям. Троє поранених. Мої думки з ними та їхніми близькими. Франція стоїть на їхньому боці. Росії доведеться відповісти за свої злочини”, - заявив на наступний день в X французький міністр закордонних справ Стефан Сежурне.

Координаторка гуманітарних операцій ООН в Україні Деніс Бравн також засудила той напад на волонтерів.

“Минулого року 50 допомогових працівників загинули, або зазнали поранень в Україні включно з 11-ма вбитими під час виконання роботи. З початку року такі напади, як виглядає, збільшилися”, - зауважила вона.