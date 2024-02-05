Брифінг. Допомога для України: Сенат представив текст законопроєкту
Брифінг Голосу Америки. Сенат представив текст законопроєкту про міжнародну допомогу і міграційну реформу: які шанси ухвалення? США завдали серію авіаударів по Близькому сходу: які наслідки? Нові докази причетності Білорусі до викрадення українських дітей: чи можна притягнути Лукашенка до відповідальності? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.
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