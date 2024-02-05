Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Допомога для України: Сенат представив текст законопроєкту

Брифінг. Допомога для України: Сенат представив текст законопроєкту
Embed
Брифінг. Допомога для України: Сенат представив текст законопроєкту

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки. Сенат представив текст законопроєкту про міжнародну допомогу і міграційну реформу: які шанси ухвалення? США завдали серію авіаударів по Близькому сходу: які наслідки? Нові докази причетності Білорусі до викрадення українських дітей: чи можна притягнути Лукашенка до відповідальності? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG