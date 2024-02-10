«Близька до злочинного нехтування». Президент Байден про неспроможність Конгресу надати допомогу Україні

Президент США Джо Байден засудив затримку республіканців із затвердженням нової допомоги США Україні у її протистоянні російській агресії.

«Нездатність Конгресу Сполучених Штатів підтримати Україну, якщо це станеться, близька до злочинного нехтування. Це обурливо», — сказав Байден в Овальному кабінеті Білого дому під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Шольц приїхав до Вашингтона з коротким візитом, щоб підтримати зусилля президента отримати фінансування для України.

Шольц заявив про зростаючу стурбованість в Європі щодо протистояння між президентом-демократом і республіканцями в Палаті представників щодо фінансування України. І наголосив на провідній ролі США у підтримці України.

«Без підтримки Сполучених Штатів і без підтримки європейських держав Україна не матиме шансу захистити власну країну», – сказав Шольц.

Сенат США наближається до остаточного голосування щодо пакета військової допомоги на суму 95,3 мільярда доларів, з яких близько 60 мільярдів піде на війну України з Росією.

У п’ятницю двопартійна делегація членів Конгресу США зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, Україна, прагнучи дати запевнення, що вони виконають свій внесок у те, щоб через Палату представників Конгресу пройшло законодавство про військову допомогу Україні на суму понад 60 мільярдів доларів.

Делегація складалася з чотирьох членів Комітету з розвідки Палати представників: республіканців Майка Тернера та Френча Гілла, а також демократів Джейсона Кроу та Ебігейл Спанбергер.

«Сполучені Штати старанно працюють у Палаті представників і Сенаті, щоб забезпечити необхідне фінансування у 2024 році», — сказав Тернер журналістам на пресконференції в Києві перед від’їздом делегації на зустріч із Зеленським.

Як повідомляв Голос Америки, у Вашингтоні у п’ятницю, 9-го лютого, після подолання напередодні першої процедурної перешкоди Сенат CША продовжив роботу над пошуком компромісу, що відкрив би дорогу до ухвалення пакета допомоги Україні.

Раніше республіканці заявляли, що вони не ухвалять допомогу Україні, якщо спершу не буде узгоджено план дій щодо впорядкування південного кордону США з Мексикою. Але у четвер на процедурному голосуванні ці законопроєкти було вирішено розглядати окремо.

Посилаючись на помічників членів Сенату, журналісти Fox News кажуть, що Сенат, зв’язаний процедурними правилами, що визначають час голосування, може провести наступне голосування в будь-який час між п’ятницею ввечері та вівторком.

Щоб проголосувати законопроєкт, який передбачає виділення 60,1 мільярда доларів для України, 14,1 мільярда доларів для Ізраїлю та 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільним особам у глобальних конфліктах, сенатори спочатку мають провести дебати та розглянути низку поправок. Після цього, документ відправиться на розгляд Палати представників.

Як повідомляв Голос Америки, з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року законодавці схвалили понад 110 мільярдів доларів для допомоги Україні, але Конгрес не прийняв жодної значної допомоги Києву після того, як республіканці взяли під контроль Палату представників у січні 2023 року.