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«Це хороший перший крок». Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер про просування законопроєкту щодо допомоги України

  • Голос Америки
Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл, проходить до зали, коли вони голосують за початок роботи над пакетом фінансування на військовий період для України, Ізраїлю та інших союзників США, у Капітолії у Вашингтоні, четвер, 8 лютого 2024 року. (AP Photo/J. Scott Applewhite)
Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл, проходить до зали, коли вони голосують за початок роботи над пакетом фінансування на військовий період для України, Ізраїлю та інших союзників США, у Капітолії у Вашингтоні, четвер, 8 лютого 2024 року. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Законопроєкт, який включає допомогу Україні, просунувся на крок вперед до можливого ухвалення.

Сенат США розглянув законопроєкт, що включає також допомогу Ізраїлю та Тайваню, у четвер після того, як у середу республіканці заблокували компромісне законодавство, яке включало довгоочікуваний перегляд імміграційної політики.

Сенатори підтримали процедурну пропозицію 67 голосами – проти 32, тобто вони змогли перевищити поріг у 60 голосів для просування законопроєкту, і для цього 17 республіканців проголосували разом з демократами.

«Це хороший перший крок. Цей законопроєкт має важливе значення для нашої національної безпеки, для безпеки наших друзів в Україні, в Ізраїлі, для гуманітарної допомоги невинним цивільним у Газі та для Тайваню», — сказав після голосування у Сенаті лідер більшості, демократ від Нью-Йорка, Чак Шумер.

Законопроєкт, який тепер зможе просунутися до голосування, передбачає виділення 60,1 мільярда доларів для України, 14,1 мільярда доларів для Ізраїлю та 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільним особам у глобальних конфліктах.

Оглядачі зазначають, що після того, як республіканці зібралися за зачиненими дверима в Капітолії в четвер вранці, сперечаючись про те, яких змін домагатися, немає жодної інформації про те, чи зможуть республіканці домовитися між собою, і коли Сенат перейде до остаточного ухвалення законопроєкту.

Оглядачі зазначають, що навіть якщо законопроєкт про допомогу Україні врешті-решт ухвалить Сенат, його доля в Палаті представників залишатиметься невизначеною.

Згначна частина республіканців у Палаті представників, особливо ті, хто є найближчими союзниками колишнього президента Дональда Трампа, виступають проти допомоги Україні.

З моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року законодавці схвалили понад 110 мільярдів доларів для допомоги Україні, але Конгрес не прийняв жодної значної допомоги Києву після того, як республіканці взяли під контроль Палату представників у січні 2023 року.

У повідомленні було використано інформацію Reuters, The New York Times, Skynews.

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