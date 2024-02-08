«Це хороший перший крок». Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер про просування законопроєкту щодо допомоги України

Законопроєкт, який включає допомогу Україні, просунувся на крок вперед до можливого ухвалення.

Сенат США розглянув законопроєкт, що включає також допомогу Ізраїлю та Тайваню, у четвер після того, як у середу республіканці заблокували компромісне законодавство, яке включало довгоочікуваний перегляд імміграційної політики.

Сенатори підтримали процедурну пропозицію 67 голосами – проти 32, тобто вони змогли перевищити поріг у 60 голосів для просування законопроєкту, і для цього 17 республіканців проголосували разом з демократами.

«Це хороший перший крок. Цей законопроєкт має важливе значення для нашої національної безпеки, для безпеки наших друзів в Україні, в Ізраїлі, для гуманітарної допомоги невинним цивільним у Газі та для Тайваню», — сказав після голосування у Сенаті лідер більшості, демократ від Нью-Йорка, Чак Шумер.

Законопроєкт, який тепер зможе просунутися до голосування, передбачає виділення 60,1 мільярда доларів для України, 14,1 мільярда доларів для Ізраїлю та 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільним особам у глобальних конфліктах.

Оглядачі зазначають, що після того, як республіканці зібралися за зачиненими дверима в Капітолії в четвер вранці, сперечаючись про те, яких змін домагатися, немає жодної інформації про те, чи зможуть республіканці домовитися між собою, і коли Сенат перейде до остаточного ухвалення законопроєкту.

Оглядачі зазначають, що навіть якщо законопроєкт про допомогу Україні врешті-решт ухвалить Сенат, його доля в Палаті представників залишатиметься невизначеною.

Згначна частина республіканців у Палаті представників, особливо ті, хто є найближчими союзниками колишнього президента Дональда Трампа, виступають проти допомоги Україні.

З моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року законодавці схвалили понад 110 мільярдів доларів для допомоги Україні, але Конгрес не прийняв жодної значної допомоги Києву після того, як республіканці взяли під контроль Палату представників у січні 2023 року.

У повідомленні було використано інформацію Reuters, The New York Times, Skynews.