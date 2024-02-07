В Конгресі США розглядають різні варіанти затвердження допомоги Україні, на тлі опозиції республіканців

Законодавці від Республіканської партії виступили проти законодавчого пакету, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та імміграційну реформу в США. Це поставило під сумнів, шанси на успішне голосування в Сенаті заплановане на середу.

Напередодні президент США Джо Байден звернувся до законодавців із закликом підтримати пакет.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер в середу закликав колег підтримати початок розгляду законопроєкту і нарікнув на непослідовність республіканців.

"Після місяців переговорів, після місяців поступок на користь республіканців, лідер Макконнелл і республіканська партія готові заблокувати пакет про додаткове фінансування, навіть з положеннями про кордон, яких вони так наполегливо вимагали", - заявив Шумер.

Він додав: "Я закликаю своїх колег від обох партій проголосувати за початок розгляду законопроєкту, щоб ми могли обговорити поправки, терміни та будь-які інші питання. Події Україні, Ізраїлі, гуманітарна допомога, південна частина Тихого океану та наш кордон - це все є нагальними потребами".

Лідер же республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл вказав, що більшість його однопартійців вважають законопроєкт нежиттєздатним в теперішньому вигляді.

"... більшість наших однопартійців вважають, що цей документ не має шансів стати законом. А якщо ми не маємо шансів погодити закон, вони не бачать шляху вперед. Але у цьому законопроєкті є й інші надзвичайно важливі пункти, це – Україна, Ізраїль, Тайвань. На мою думку, ми все ще повинні зайнятися рештою, тому що це важливо. Не те, щоб кордон не важливий, але тут ми просто не можемо досягти результату. Тож я думаю, що саме такими мають бути наші подальші кроки. І сенатор Шумер має вирішити, як це все перепакувати", - сказав Макконнелл.

В Сенаті розглядають можливість затвердити заходи із фінансування пріоритетів національної безпеки, включаючи допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону, але не об'єднувати це в пакеті з імміграційної реформою, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в службі лідера більшости в Сенаті Чака Шумера.

В коментарі для CNN представник Білого дому Ендрю Бейтс висловив підтримку пакету, який би включав міжнародну допомогу, але не включав імміграційну реформу.

"Ми підтримуємо цей законопроєкт, який захистив би національні безпекові інтереси Америки і зупинив би натиск Путіна в Україні, до того, як він перейде на інші країни, допоміг би Ізраїлю захиститись проти терористів ХАМАСу і доставив би гуманітарну допомогу для порятунку життів невинних цивільних", - йдеться в заяві Бейтса.

Однак, і такий законопроєкт можуть відхилити в Палаті представників, каже виданню конгресмен-республіканець Келлі Армстронг.

"То вони планують надіслати пакет на мільярди доларів, без джерел коштів, щоб захистити український кордон, але не захищати наш південний кордон? Удачі", - саркастично зауважив виданню Армстронг.

У вівторок республіканці в іншій палаті американського Конгресу - Палаті представників - не змогли зібрати достатньо голосів, щоб розглянути окремо допомогу для Ізраїлю. Демократи критикували такий підхід, називаючи його "політичним трюком", що шкодить затвердженню допомоги Україні, а в Білому домі оголосили, що президент США Джо Байден заветує законопроєкт, який передбачає допомогу лише Ізраїлю, якщо його буде прийнято. Деякі республіканці-консерватори не підтримали законопроєкт щодо Ізраїлю поданий однопартійцями, вказуючи, що він не передбачає джерел компенсації бюджетних видатків на допомогу Ізраїлю.

Тепер законодавці шукають шляхи, яким чином забезпечити фінансування пріоритетів національної безпеки США, включаючи допомогу Україні.

Деякі конгресмени виступають за те, щоб затвердити військову допомогу без економічної. Законопроєкт передбачає виділення майже 60 мільярдів для України, включаючи 11,8 мільярдів економічної допомоги, раніше повідомляла міністерка фінансів США Дженет Єллен.

"Багато з нас підтримують військову допомогу, - каже конгресмен-республіканець До Бейкон в інтерв'ю Axioxs - А всі питання відбудови. Давайте подумаємо про це пізніше. Їм потрібна зброя".

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван в середу висловив впевненість в тому, що законодавці схвалять пакет.