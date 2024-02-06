Байден про законопроект про захист кордону і допомогу Україні: підтримати цей законопроєкт – це протистояти Путіну

Президент США Джо Байден, звертаючись до Конгресу із закликом прийняти Закон про додаткові асигнування на надзвичайні ситуації у сфері національної безпеки, заявив, що цей закон зробить країну безпечнішою, а легальну імміграцію – більш ефективною та відповідною цінностям американської нації та її міжнародним договірним зобов’язанням.

Байден озвучив деталі проєкту: 1500 прикордонників і офіцерів для охорони кордону, 100 передових одиниць для виявлення фентанілу, 100 додаткових імміграційних суддів, скорочення процесу розгляду імміграційних справ, який наразі займає від п’яти до семи років, прискорення терміну отримання дозволу на роботу для новоприбулих.

“Це найсуворіший і найсправедливіший закон, який будь-коли пропонувався щодо кордону”, – каже Джо Байден.

Байден: "Підтримати цей законопроєкт – це протистояти Путіну. Протистояти цьому законопроєкту значить грати йому на руку"

Говорячи про Україну, Байден нагадав, що країна перебуває “у скрутному становищі, захищаючись від жорстокого російського нападу”.

“Годинник тікає. Кожен тиждень, кожен місяць, який проходить без нової допомоги для України, означає менше артилерійських снарядів, менше систем протиповітряної оборони, менше засобів для захисту України від російських ударів. Це саме те, чого хоче Путін. Українці борються мужньо”, - сказав президент.

Байден вкотре наголосив, що українці воюють відважно, але критично потребують допомоги союзників.

Крім того, російський президент Володимир Путін, за його словами, "робить ставку" на те, що згаданий законопроєкт не буде підтриманий у Конгресі США. І ця ситуація із затримкою голосування грає йому на користь.

"Ми не можемо зараз піти. Саме на це робить ставку Путін. Підтримати цей законопроєкт – це протистояти Путіну. Протистояти цьому законопроєкту значить грати йому на руку. Як я вже говорив раніше, ставки у цій боротьбі виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною, і витрати для американців, наших союзників і партнерів зростуть. Для тих республіканців у Конгресі, які думають, що можуть перешкоджати фінансуванню України і не нести відповідальності - Історія спостерігає. Історія спостерігає, і нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута", - нагадав президент.

Джо Байден зазначив, що наразі республіканці повинні визначитись."Роками вони говорили, що хочуть домогтися безпеки кордону. Тепер у них є найсильніший прикордонний законопроєкт, який коли-небудь бачила ця країна", – сказав Байден.

Президент також озвучив причину, через яку, на його думку, законопроєкт може бути не проголосований. Так, Байден вважає, що причина – у політичній передвиборчій конкуренції, зокрема у позиції колишнього президента США Дональда Трампа.

“...Тому що Дональд Трамп вважає, що це погано для нього в політичному плані... Він краще використає цю проблему як зброю, ніж фактично вирішить її”, – пояснив Джо Байден своє бачення гальмування законопроєкту.

На думку Байдена, угода щодо кордону “представляє найбільш справедливі, гуманні реформи в нашій імміграційній системі за довгий час”.

Байден закликав законодавців згадати зобов'язання перед американським народом та “продемонструвати хребет”, зробивши те, “що вони вважають правильним”.

"Щоб дати зрозуміти американському народу, що ви працюєте на них, а не на когось іншого", – сказав Байден, звертаючись до республіканців.

"Я розумію, що колишній президент відчайдушно намагається зупинити цей законопроєкт. Тому що він не зацікавлений у вирішенні проблеми кордону... Отже, республіканці мають вирішити, кому вони служать. Дональд Трамп має намір вирішувати проблеми чи просто використовувати ці проблеми в політичних цілях? Я знаю відповідь про себе. Я служу американському народу. Я тут, щоб вирішувати проблеми", – додав Джо Байден.

Він також наголосив, що за процесом прийняття цього рішення спостерігає увесь світ.

"Якщо законопроєкт провалиться, американський народ знатиме чому, – підсумував Байден. – Щодня з цього моменту до листопада американський народ знатиме, що єдина причина, чому кордон не є безпечним - це Дональд Трамп і його друзі-республіканці".