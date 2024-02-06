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Брифінг Голосу Америки

Брифінг.Байден готовий ветувати законопроект, де нема допомоги Україні

Брифінг.Байден готовий ветувати законопроект, де нема допомоги Україні
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Брифінг.Байден готовий ветувати законопроект, де нема допомоги Україні

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Брифінг Голосу Америки. Драма на Капітолійському пагорбі продовжується. Джо Байден готує звернення до Конгресу, аби востаннє закликати законодавців схвалити запит на фінансування для України, Ізраїлю, Тайваню і безпеку кордону. Включення із Конгресу. Американська делегація - у Пекіні. Чи може Китай відіграти конструктивну роль у мирному процесі в Україні? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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