Брифінг.Байден готовий ветувати законопроект, де нема допомоги Україні

Брифінг Голосу Америки. Драма на Капітолійському пагорбі продовжується. Джо Байден готує звернення до Конгресу, аби востаннє закликати законодавців схвалити запит на фінансування для України, Ізраїлю, Тайваню і безпеку кордону. Включення із Конгресу. Американська делегація - у Пекіні. Чи може Китай відіграти конструктивну роль у мирному процесі в Україні? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.