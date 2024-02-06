Посли США в Індо-Тихоокенському регіоні закликали Конгрес ухвалити міжнародну допомогу, зокрема для України

Девʼять послів США у країнах Індо-Тихооеканського регіону підписали листа до лідерів Конгресу США із закликом невідкладно ухвалити міжнародну допомогу, зокрема для України.

“Уряди [країн] спостерігають за тим, що ми робимо в цей ключовий момент історії — час, коли рішення, які ми ухвалюємо зараз, матимуть тривалий вплив на роки вперед”, — йдеться у листі.

Рішення, які ми ухвалюємо зараз, матимуть тривалий вплив на роки вперед.

Документ підписали американські посли в Південній Кореї, Японії, Австралії, Філліпінах, Індії, Китаї, Новій Зеландії, Малайзії та Вʼєтнамі.

«Ніхто з нас ніколи не підписував схожого листа», — йдеться у зверненні. «Але враховуючи серйозність цього історичного моменту, ми вважаємо вкрай важливим поділитися з вами нашою прямою та чесною оцінкою в той час, як ви розглядаєте запит на додаткове фінансування, який ми вважаємо критично необхідним».

Коментуючи цей лист, представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що багато країн в Індо-Тихоокеанському регіоні стежать за війною в Україні та на Близькому Сході, а також за зростаючим партнерством між Росією та Китаєм, Іраном і КНДР.

«Наша підтримка України або потенційне припинення цієї підтримки у такий вирішальний момент, у ці зимові місяці, фундаментально вплине не лише на Україну, а й на інші стратегічні регіони», — заявив Джон Кірбі.

Він додав, що без наявної допомоги в українських військ закінчуються необхідні боєприпаси, і командувачам слід ухвалювати складні рішення щодо їхньої економії.

У нас немає місяців часу, щоб поповнити запаси українців. Пора це зробити зараз, вони потребують цього вже.

«У ці зимові місяці бойові дії не припинилися. Обидві сторони боряться в повітрі та на землі. Тож це не той випадок, коли всі ми тут можемо взяти паузу і дочекатися весни, цього весняного наступу. У нас немає місяців часу, щоб поповнити запаси українців. Пора це зробити зараз, вони потребують цього вже», — сказав Джон Кірбі.

Раніше в Адміністрації Білого дому заявили, що президент Байден накладе вето на підтриманий республіканцями Палати представників окремий законопроєкт, який передбачає надання допомоги Ізраїлю без України. Білий дім наполягає на прийнятті пакетного закону, який об’єднує фінансування для України, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону, а також виділення додаткових коштів для безпеки кордонів США.