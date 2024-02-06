Республіканці виступили проти сенатського законопроєкту про безпеку кордонів

Політики з Республіканської партії США, які й раніше критикували запропонований в Сенаті законопроєкт про імміграційну реформу та фінансування для країн-партнерів, зараз рішуче виступили проти нього.

“Лише дурень або радикальний лівий демократ проголосував би за цей жахливий законопроєкт про кордон”, — написав у соціальних мережах фаворит республіканців на президентських перегонах колишній президент Дональд Трамп.

Його суперниця Ніккі Гейлі водночас заявила, що підтримує ухвалення закону.

Президент США Джо Байден високо оцінив законопроєкт, сказавши, що він “включає найжорсткіший і найсправедливіший набір прикордонних реформ за десятиліття”.

“Тепер республіканці Палати представників мають прийняти рішення. Вони хочуть вирішити проблему? Або ж хочуть продовжувати грати в політику з кордоном”, – цитує запитання Байдена Англомовна служба Голосу Америки.

Спікер Палати представників Майк Джонсон назвав законопроєкт “мертвонародженим” та заявив, що він є недостатньо жорстким щодо обмежень на кордоні.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер призначив перше голосування на середу:

“Сьогодні я пишаюся тим, що після чотирьох місяців важких переговорів ми справді маємо двопартійну угоду, яка є результатом компромісу, важкої праці та наполегливості. Я сподіваюсь, що достатня кількість сенаторів зрозуміє, що цей законопроєкт надто важливий, щоб дозволити політиці стати на заваді”.

Шумер наголосив: “Якщо ми підведемо український народ зараз, то Володимир Путін, ймовірно, досягне успіху у своєму вторгненні в Україну. Це лише заохотить Путіна. І західна демократія зіткнеться з найбільшою загрозою за останні десятиліття”.

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл закликав своїх колег-республіканців проголосувати за це рішення.

“Я давно говорив про нагальну потребу інвестувати в американську жорстку силу та почати показувати нашим супротивникам, що найвидатніша супердержава світу має намір знову почати діяти саме так”, — сказав Макконнелл у Сенаті в понеділок.

Він також зауважив: “Настав час для Конгресу вжити заходів щодо додаткового пакету фінансування, яке нарешті напряму вирішить ці головні виклики. Мої колеги знають, мою позицію. Вони так само добре, як і я, знають, що противники Америки в Москві, Пекіні і Тегерані працюють разом проти нас. І вони знають, що нарешті настав час для Сенату відреагувати силою. Законопроєкт про додаткове фінансування, яке ми готуємося ухвалити, потужно інвестуватиме в можливості і здатність Америки та наших союзників, які потрібні для відновлення переваги над коаліцією авторитарних режимів”.

Законопроєкт передбачає 60 мільярдів доларів нової допомоги Україні, 14 мільярдів Ізраїлю, 10 мільярдів доларів підуть на гуманітарну допомогу цивільному населенню в таких проблемних точках, як Україна, Газа і окупований Західний берег.

Ще 2,4 мільярда доларів підуть на фінансування військових зусиль США для протидії нападам у Червоному морі, а 4,8 мільярда доларів підуть на підтримку партнерів, які зіткнулися з китайською агресією в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Водночас Емі Фішер, директорка Amnesty International США з прав біженців і мігрантів закликала відмовитися від закону з іншої причини:

“Ця жорстока угода обмінює права людини іммігрантів і шукачів притулку на іноземне військове фінансування”, – сказала вона.

Фішер назвала імміграційні пропозиції цієї угоди “найбільш екстремальними антиіммігрантськими пропозиціями, які ця країна бачила за 100 років”.

Натомість інші аналітики обурені тим, що вони вважають поверненням до політики епохи Трампа, яку вони вважають негуманною, пише The Hill.

Лія Грінберг, співзасновниця і виконавча директорка прогресивного руху Indivisible заявила, що її організація “виступає проти повернення невдалої імміграційної політики епохи Трампа, і проти надання майбутньому президенту-республіканцю нових повноважень для застосування жорстокої програми до мігрантів і шукачів притулку”.

Як раніше повідомляв Голос Америки, в адміністрації захистили представлену Сенатом двопартійну угоду про безпеку кордону, назвавши її «найжорсткішим, найсправедливішим і найважливішим законодавством щодо безпеки кордону за останні десятиліття».

«Президент Байден, республіканці та демократи в Сенаті ухвалили те, що, як стверджував спікер Джонсон, він підтримував протягом місяців і навіть років: двопартійний законопроєкт, який включає «статутні реформи, спрямовані на відновлення оперативного контролю на нашому південному кордоні», - йдеться у коментарі для ЗМІ заступника речника Білого дому та старшого директора з комунікацій Ендрю Бейтса.