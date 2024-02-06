Президент Байден заветує законопроєкт про допомогу Ізраїлю, якщо його затвердять окремо

В Адміністрації Білого дому заявили в понеділок, що президент Байден накладе вето на підтриманий республіканцями Палати представників окремий законопроект, який передбачає надання допомоги Ізраїлю. Білий дім наполягає на прийнятті пакетного закону, який об’єднує фінансування для України, Ізраїлю та інших союзників, як також виділення додаткових коштів для безпеки кордонів.

«Адміністрація наполегливо закликає обидві палати Конгресу відхилити цю політичну хитрість і натомість швидко відправити двопартійний Закон про додаткові асигнування на надзвичайні ситуації в сфері національної безпеки на стіл президента», — йдеться в заяві Адміністративно-бюджетного офісу Білого дому, оприлюдненій в понеділок.

Як повідомляв раніше Голос Америки, представлений в неділю в Сенаті двопартійний законопроєкт передбачає 60 мільярдів доларів для України на підтримку у війні з Росією, 14 мільярдів на безпекову допомогу Ізраїлю та 10 мільярдів на гуманітарну допомогу цивільним особам у зонах конфлікту, таких як Україна, Сектор Гази та Західний берег річки Йордан. Ще 2,4 мільярда доларів підуть на фінансування військових зусиль США для протидії нападам у Червоному морі, тоді як 4,8 мільярда доларів підуть на підтримку партнерів, які зіткнулися з китайською агресією в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Раніше окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю в адміністрації Байдена назвали «ще одним цинічним політичним маневром».

«Адміністрація рішуче виступає проти цієї хитрості, яка не робить нічого для безпеки кордону, не робить нічого, щоб допомогти народу України захиститися від агресії Путіна, не підтримує безпеку американських синагог, мечетей і вразливих місць богослужіння, а також відмовляє в гуманітарній допомозі палестинським мирним жителям, більшість з яких - жінки та діти", - йдеться в заяві Адміністративно-бюджетного офісу Білого дому.

Якщо законопроєкт про допомогу Ізраїлю надійде до президента, він його ветуватиме, підсумували в адміністрації Білого дому.

Спікер Палати представників Республіканської партії Майк Джонсон оголосив у суботу, що Палата представників відхилить двопартійний законопроєкт Сенату про безпеку кордонів та натомість цього тижня проголосує за законопроєкт, який передбачає надання допомоги лише Ізраїлю.

«Погроза президента накласти вето є актом зради, — сказав Джонсон у заяві в понеділок увечері. - Погрожуючи накласти вето на допомогу Ізраїлю та нашим військовим силам, президент Байден залишає нашого союзника в момент найбільшої потреби».

Своєю чергою в адміністрації захистили представлену Сенатом двопартійну угоду про безпеку кордону, назвавши її «найжорсткішим, найсправедливішим і найважливішим законодавством щодо безпеки кордону за останні десятиліття».

«Президент Байден, республіканці та демократи в Сенаті ухвалили те, що, як стверджував спікер Джонсон, він підтримував протягом місяців і навіть років: двопартійний законопроєкт, який включає «статутні реформи, спрямовані на відновлення оперативного контролю на нашому південному кордоні», - йдеться у коментарі для ЗМІ заступника речника Білого дому та старшого директора з комунікацій Ендрю Бейтса.

Він зауважив, що законопроєкт отримав підтримку Союзу прикордонних патрулів до Торгово-промислової палати. Зокрема, законопроєкт передбачає фінансування для понад 1500 нових співробітників митної та прикордонної служби США, 1200 нових співробітників імміграційної та митної служби США, 100 передових інспекційних машин для виявлення фентанілу, 4300 нових офіцерів, які розглядатимуть питання надання притулку.

«Чи скажуть республіканці Палати представників «так» більшій кількості правоохоронних органів, таких як прикордонний патруль, чия профспілка підтримує двопартійну угоду, чи натомість вони скажуть «так» більшій кількості фентанілу та наполяганню Дональда Трампа на тому, щоб безпека на кордоні була відкладена в ім’я політики?» - написав Бейтс, назвавши це моментом істини для республіканців Палати представників.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує розпочати голосування щодо цього законопроєкту вже у середу.