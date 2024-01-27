Байден обіцяє закрити кордон в разі кризи і закликає Конгрес схвалити імміграційні правила, що йдуть в пакеті з допомогою Україні

Президент США Джо Байден закликав Конгрес узгодити пакет заходів, який би посилив правила імміграції до США. Республіканці пов'язують питання безпеки кордону із схваленням допомоги Україні.

"Те, про що домовляються - в разі затвердження - стане найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для безпеки кордону, який ми будь-коли мали в нашій країні", — йдеться в заяві Байдена, розміщеній на сайті Білого дому.

Байден запевнив законодавців, що коли цей законопроєкт прийде йому на підпис, він в одразу в день підписання застосує свої нові надзвичайні повноваження закрити кордон в разі кризи.



"Безпека кордону через ці перемовини є перемогою Америки", - заявив американський президент.

В Білому домі раніше поклали відповідальність на Республіканську партію за затримку у затвердженні законопроєкту, який включає, як заходи зі зміцнення кордону, так і нову допомогу Україні.



“Це рішення, яке повинні прийняти республіканці в Палаті представників. […] Вони мають обрати, чи хочуть вони допомогти, чи набирати політичні бали”, - заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр пресі в п'ятницю.

Як раніше повідомляв Голос Америки, спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав листа законодавцям, де сказав, що угода про фінансування допомоги Україні та безпеку американського кордону не має шансів бути підтриманою.

Джонсон у листі до колег пише, що "Сенат, як виглядає, не здатний досягти будь-якої угоди. Якщо плітки щодо змісту чорнової угоди правдиві, законопроєкт буде нежиттєздатним у Палаті представників в будь-якому разі".



Затримки із затвердженням пакету допомоги, підштовхнули законодавців розглянути можливість відокремити питання кордону від питання допомоги Україні, повідомляє The Hill.

Лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл сказав колегам в середу, що прийняти пакет законів щодо кордону буде складно в час, коли Республіканська партія проводить праймеріз, щоб визначитись з єдиним кандидатом на президентських виборах.