У США розгортається конфлікт між Білим домом і владою Техасу через безпеку на кордоні

У Сполучених Штатах набирає обертів суперечка між Білим домом та губернатором-республіканцем штату Техас на тему контролю за південним кордоном країни між Техасом і Мексикою.

За повідомленнями американських ЗМІ, у понеділок, 22 січня, Верховний суд США постановив, що федеральні агенти мають право прибрати колючий дріт та інші перепони, які влада Техасу раніше встановила на кордоні уздовж річки Ріо-Гранде, щоб запобігти нелегальній міграції на ділянці кордону біля Ігл-Пасс.

Федеральний уряд звернувся до Верховного суду на підставі екологічних та гуманітарних побоювань, запросивши у суду надзвичайну постанову, яка б дозволила демонтувати дріт з метою доступу до мігрантів або офіцерів, які потребують допомоги, а також для можливості патрулювати кордон.

Федеральні агенти вимагали доступу до цього району до п'ятниці, 26 січня. Однак, як передає USA Today, губернатор Техасу Грег Еббот відмовився виконувати постанову, зробивши декілька заяв, в яких він звинуватив президента Джо Байдена у недотриманні наявних імміграційних законів, а також заявив про право штату на самозахист.

“Президент Байден порушив свою присягу сумлінно виконувати імміграційні закони, ухвалені Конгресом. Замість того, щоб переслідувати іммігрантів за федеральний злочин незаконного перетину кордону, президент Байден направив своїх адвокатів до федеральних судів, щоб подати до суду на Техас за вживання заходів з охорони кордону”, - заяву Еббота від 24 січня цитує видання USA Today.

Губернатор Техасу також назвав наплив мігрантів з Мексики “вторгненням”. На додаток, за інформацією Newsweek, штат Техас планує залучити волонтерів з Військового департаменту штату для патрулювання кордону “в зонах високої небезпеки, щоб позбавити злочинні організації можливості незаконно переміщувати наркотики та людей до Техасу”.

За конституцією США, питання імміграції належать до повноважень федерального уряду.

Як зазначає Newsweek, деякі демократи закликали президента Байдена перевести Національну гвардію Техасу у федеральне підпорядкування, що могло б завадити Ебботу порушувати рішення Верховного суду. Як зазначає ABC News, Національна гвардія Техасу та Департамент громадської безпеки штату за наказом Еббота свого часу встановлювали колючий дріт.

Своєю чергою, на тлі цих суперечок деякі відомі у США прихильники радикального крила республіканців заговорили про потенційну можливість громадянської війни в країні. Деякі їхні думки зібрало видання Newsweek.

Зокрема, про потенційний “конфлікт” в країні говорив губернатор Оклахоми Кевін Стітт у розмові з ведучим Newsmax Карлом Гігбі: “Це з’ясування відносин щодо влади, лояльності та конституційності. Припустімо, що [Байден] це зробить. Скільки людей скажуть: Ні. Знаєте що? До біса, адміністрація Байдена. І скільки людей залишаться і воюватимуть з Техасом проти федеральних сил, і чи веде це нас до силового конфлікту?”

Консервативний коментатор Кармін Сабіа написав в мережі X: “Джо Байден незабаром почне громадянську війну через його зрадницьке поводження з кордоном”.

Колишній ведучий Fox News Такер Карлсон опублікував на своїй сторінці в мережі X запитання: “Де люди Техасу? Чому вони не захищають свій штат і націю?”

Конгресмен-республіканець Клей Гіґґінс зауважив, що “федерали влаштовують громадянську війну, і Техас повинен стояти на своєму”.

Марджорі Тейлор Грін, конгресменка-республіканка, так відреагувала на рішення Верховного суду дозволити федералам прибрати колючий дріт: “Це рішення Верховного суду, яке було ухвалене, призвело до війни федерального уряду зі штатом Техас”.

Грін не оминула Україну у своїй заяві: “Якщо вони фінансують війну в Україні, коли Зеленський підіймає білий прапор, вимагаючи мирних переговорів у Швейцарії, і вони послаблюють нашу прикордонну політику, поки федеральний уряд воює з Техасом, це дійсно, можливо, початок громадянської війни у цій країні”.

А спікер Палати представників США Майк Джонсон у листі до конгресменів висловив підтримку губернатору Техасу:

"Я чітко дав зрозуміти, що ми підтримуємо губернатора Техасу Грега Еббота в його героїчних зусиллях захистити громадян свого штату та всіх американців. І сьогодні я знову наголошую, що республіканці в Палаті представників будуть рішуче протистояти будь-яким політичним пропозиціям Білого дому чи Сенату, які стимулюватимуть нелегальних мігрантів порушувати наші закони", – написав лідер республіканської більшості у Палаті представників США.

За опитуванням Harvard CAPS-Harris, оприлюдненим 22 січня, питання імміграції випередило інфляцію як головну проблему країни, з точки зору виборців. Так, 35% американців в опитуванні назвали імміграцію головною проблемою країни, тоді як 32% респондентів назвали найбільшою проблемою інфляцію.