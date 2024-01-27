Трамп критикує угоду щодо безпеки кордону, після заклику Байдена її підтримати

Найпопулярніший політик Республіканської партії США колишній президент США Дональд Трамп виступив з критикою домовленості щодо зміцнення імміграційних правил у США.

"Погана угода з кордону значно гірша, ніж відсутність такої угоди", - написав Трамп в соцмережі Truth Social 27 січня.

Заява прозвучала на тлі заклику президента США Джо Байдена до Конгресу узгодити пакет заходів, який би посилив правила імміграції до США. Республіканці пов'язують питання безпеки кордону із схваленням допомоги Україні.

"Те, про що домовляються - в разі затвердження - стане найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для безпеки кордону, який ми будь-коли мали в нашій країні", — йдеться в заяві Байдена, розміщеній на сайті Білого дому.

Байден запевнив законодавців, що коли цей законопроєкт прийде йому на підпис, він одразу в день підписання застосує свої нові надзвичайні повноваження закрити кордон в разі кризи.

У Сполучених Штатах набирає обертів суперечка між Білим домом та губернатором-республіканцем штату Техас на тему контролю за південним кордоном країни між Техасом і Мексикою.

Техас, дії якого підтримала влада ще 25 штатів, де губернатори належать до Республіканської партії, не надавав федеральній владі доступ до ділянки кордону США з Мексикою і встановив там загородження, включаючи колючий дріт. В спільному зверненні губернатори наполягали, що Техас має конституційне право на самозахист.

В понеділок Верховний суд США дозволив федеральній владі усунути загородження.

Домовленість щодо кордону підтримує значна частина республіканців в Сенаті, однак серед членів Палати представників США є гучні голоси проти угоди. Зокрема угоду розкритикував спікер Палати представників Конгресу Майкл Джонсон.