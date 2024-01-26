Білий дім про угоду щодо кордону та фінансування України: Рішення за республіканцями Палати представників

Білий дім вже тривалий час працює із законодавцями від обох партій Сенату для досягнення угоди, що стосується безпеки на кордоні США. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, яка підкреслила успіх у переговорах. Водночас рішення у Палаті представників залежить від республіканців – додала вона.

“Адміністрація вже тривалий час працює над цим із Сенатом, із обома партіями – республіканцями й демократами, щоб знайти рішення, щоб знайти спосіб впоратися з несправною імміграційною системою та, очевидно, проблемами, які ми бачимо на кордоні”, – заявила Карін Жан-П’єр.

За її словами, ці переговори ведуться сумлінно і стосуються змін у політиці, а також фінансових ресурсів, які будуть необхідні для вирішення цього питання.

“Республіканці у Палаті представників мають зробити вибір, вони мають обрати, чи хочуть вони насправді вирішити проблему, так само як це намагається зробити Сенат у двопартійний спосіб”, – заявили у Білому домі, наголошуючи що сенатори обох партій прийняли рішення на користь досягнення угоди: “Це рішення, яке повинні прийняти республіканці в Палаті представників. […] Вони мають обрати, чи хочуть вони допомогти, чи набирати політичні бали”.

Республіканці у Палаті представників мають обрати, чи хочуть вони насправді вирішити проблему, так само як це намагається зробити Сенат, у двопартійний спосіб

Як раніше повідомляв Голос Америки, спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав листа законодавцям, де сказав, що угода про фінансування допомоги Україні та безпеку американського кордону не має шансів бути підтриманою. Текст листа опублікувало кілька американських видань. Кореспондент CNN Ману Раджу розмістив лист у соцмережі Х (раніше Твіттер).

Джонсон у листі до колег пише, що "Сенат, як виглядає, не здатний досягти будь-якої угоди. Якщо плітки щодо змісту чорнової угоди правдиві, законопроєкт буде нежиттєздатним у Палаті представників в будь-якому разі".

Спікер також повідомив, що Палата представників якомога швидше оголосить імпічмент міністру внутрішньої безпеки країни Алехандро Майоркасу, до обов'язків якого входить, зокрема, і безпека кордонів США.

Джонсон звинуватив президента Байдена та міністра внутрішньої безпеки Майоркаса у "свідомому ігноруванні та активному підриванні імміграційних законів нашої країни".

Як пишуть американські видання, питання імміграції у США стало однією із головних тем передвиборчих перегонів Республіканській партії, зокрема, у кампанії експрезидента Дональда Трампа.

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