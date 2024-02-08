А яка кінцева мета? У фонді Heritage Foundation пояснили, що потрібно консерваторам для підтримки України

Консерватори можуть підтримати допомогу Україні, якщо Президент США представить стратегію, масштаб та кінцеву мету участі США у війні в Україні.

«Ми б хотіли почути якусь версію щодо кінцевого стану», – так на питання Голосу Америки відповіла Вікторія Коутс, віцепрезидентка Інституту національної безпеки та зовнішньої політики при Heritage Foundation.

Ця відповідь пролунала на тлі обговорення законопроєкту, який на той час включав посилення безпеки на кордоні США із Мексикою, допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, перед його голосуванням у середу, 7-го лютого в Сенаті.

Сенатори-республіканці провалили процедурне голосування за цей законопроєкт, але пізніше під вечір у середу у Сенаті почали голосування за законопроєкт, що передбачав продовження міжнародної допомоги окремо від імміграційної реформи.

У вівторок, 6-го лютого, під час пресконференції у Heritage Foundation Кевін Робертс, президент і керівник Heritage Action, заявив журналістам, що законопроєкт «повністю й окремі його частини» не містять «нічого вартісного» і його фундація буде протистояти його ухваленню, включаючи частину, що передбачає підтримку України.

Heritage Foundation – консервативний аналітичний центр, який оглядачі тісно пов’язують з колишнім президентом і нинішнім претендентом на президентське крісло Дональдом Трампом.

Як зауважив часопис Politico минулого тижня, «Трамп і його союзники тиснуть на республіканців», щоб вони відхилили пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 111 мільярдів доларів через розбіжності з Білим домом щодо прикордонної політики.

Байден говорить про «історичну відповідальність» у підтримці України

Ставки у цій боротьбі виходять далеко за межі України

Як повідомляв Голос Америки, у вівторок президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом ухвалити законопроєкт заявивши, що українці воюють відважно, але критично потребують допомоги союзників.

«Ставки у цій боротьбі виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною, і витрати для американців, наших союзників і партнерів зростуть», – попередив Байден.

Він звернувся до «тих республіканців у Конгресі, які думають, що можуть перешкоджати фінансуванню України і не нести відповідальності», сказавши, що «історія спостерігає» і «нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута».

Законодавці з консервативного крила Республіканської партії блокують ухвалення цього законопроєкту вже впродовж кількох місяців, пояснюючи свою позицію тим, що підтримка України обходиться американцям занадто дорого, допомога не проходить належної перевірки, тривалість конфлікту невизначена, так само як і мета, яку ставлять перед собою США, підтримуючи Україну.

Чого вимагають консерватори від адміністрації Байдена?

Нам потрібна стратегія від президента щодо того, як виглядає масштаб і тривалість участі США у війні в Україні

Вікторія Коутс, провідна експертка Heritage Foundation та колишня заступниця радника з національної безпеки колишнього президента США Дональда Трампа, відповідаючи на запитання Голосу Америки про те, за яких обставин фундація буде готова підтримати допомогу Україні, сказала, що «нам потрібна стратегія від президента щодо того, як виглядає масштаб і тривалість участі США у війні в Україні».

Вона сказала, що, на її думку, «ми почали чути» цю стратегію від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який відвідав Heritage Foundation минулого тижня.

«Схоже, що погляди Генерального секретаря, – і ми маємо транскрипт, якщо вам цікаво, – полягають у тому, що українці повинні консолідувати здобутки, яких вони здобули проти початкового російського вторгнення, і, по суті, дивитися на них як потенційно принаймні тимчасові кордони», – сказала експертка Heritage Foundation, додавши, що хотіла б почути це і від президента Байдена.

Що сказав Столтенберг у Heritage Foundation?

Натомість згідно з тим же транскриптом, який публікує фундація, виступаючи перед аудиторією, яка зібралася минулого тижня у Heritage Foundation, Єнс Столтенберг наполягав на тому, що партнери України «повинні залишатися рішучими та сильними у своїй підтримці України».

Коли мова йде про Україну, стратегія полягає в тому, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава, і щоб Путін усвідомив, що ціна спроб контролювати Україну надто висока

«Україна має перемогти. І може. Але вона потребує нашої постійної допомоги», – сказав Столтенберг, виступаючи у Heritage Foundation 31-го січня.

«Коли мова йде про Україну, стратегія полягає в тому, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава, і щоб Путін усвідомив, що ціна спроб контролювати Україну надто висока, – сказав Генсек НАТО, – Коли він зрозуміє, що ціна, яку він платить на полі бою, занадто висока, і що він не переможе на полі бою, йому доведеться сісти і визнати, домовитися про якусь угоду, де Україна продовжує бути суверенною незалежною демократичною державою в Європі».



Столтенберг додав, що підтримка України є «у власних інтересах США», бо вона є «інвестицією у власну безпеку». Він сказав, що якщо Росію не вдасться зупинити в Європі, інші режими «засвоять урок», що проти американських інтересів можна застосовувати силу, і витрати на оборону значно збільшаться.

Heritage вимагає звітності. Адміністрація каже, що допомогу Україні ретельно перевіряють

У нас є багато проблем із проведенням свого роду аудиту того, що вже було використано, що фактично витрачено, куди пішли ці гроші

Відповідаючи на запитання Голосу Америки, Вікторія Коутс також сказала, що консерватори наполягають на кращій звітності щодо американської допомоги.

«Нам потрібен повний звіт про те, куди йдуть ці гроші, – сказала Вікторія Коутс. – У нас є багато проблем із проведенням свого роду аудиту того, що вже було використано, що фактично витрачено, куди пішли ці гроші».

Торік Комітет зі закордонних справ Палати представників Конгресу США ухвалив проєкт резолюції, який вимагає від адміністрації президента США Джо Байдена подавати звіти щодо "коштів, виділених Конгресом Україні з 20 січня 2021 року до 24 лютого 2023 року".

Нині перевірку допомоги Україні з боку США здійснюють три генеральних інспектори – від Міністерства оборони, Держдепартаменту та USAID.



Як повідомляв Голос Америки, днями міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття зустрічі Контактної групи союзних країн з оборонної допомоги Україні у форматі "Рамштайн" заявив, що США продовжують наполегливо працювати над моніторингом та звітністю щодо безпекової допомоги США, наданої Україні, і «не бачили перевірених доказів нецільового використання або незаконного перенаправлення американського обладнання, наданого Україні».

«Хотілося б чесний звіт про те, що роблять наші європейські колеги» – Коутс. Європейці дають більше, ніж США – Столтенберг

Експертка Heritage Foundation Вікторія Коутс у відповіді на запитання Голосу Америки також зауважила, що консерватори занепокоєні тим, що пакет допомоги включає інші види допомоги Україні, у той час, як її інституція хотіла б бачити там лише військову допомогу від США.

Якщо ми зможемо отримати всі ці умови, які, як мені здається, є просто здоровим глуздом, я справді думаю, що буде широка двопартійна підтримка розумного пакета для України в Конгресі Сполучених Штатів

Також у Heritage Foundation занепокоєні тим, як витрати на підтримку України розподілені між США та європейськими партнерами по НАТО.

«Хотілося б чесний звіт про те, що роблять наші європейські колеги, тому що, звісно, у нас є питання про те, що Сполучені Штати зараз беруть на себе додаткові зобов’язання на Близькому Сході, які європейці не будуть розділяти, і потенціально будемо змушені взяти додаткову відповідальність знову ж на Близькому Сході, Тихоокеанському регіоні, у якому європейські союзники, не братимуть участі», – сказала Коутс.

«Якщо ми зможемо отримати всі ці умови, які, як мені здається, є просто здоровим глуздом, я справді думаю, що буде широка двопартійна підтримка розумного пакета для України в Конгресі Сполучених Штатів», – сказала Вікторія Коутс.

Виступаючи у Heritage Foundation Столтенберг сказав, що Сполучені Штати витратили лише «невелику частину свого річного військового бюджету на допомогу Україні», але завдяки цьому «Україні вдалося знищити значну частину боєздатності Росії».

Він також сказав, що з початку широкомасштабного російського вторгнення США надали близько 75 мільярдів доларів США у той час, як інші члени Альянсу та партнери надали понад 100 мільярдів доларів.

По відношенні до розміру своєї економіки «більшість членів Альянсу забезпечують більше, ніж Сполучені Штати», сказав Столтенберг.