Пентагон збільшує команду в Києві для нагляду за допомогою, на тлі критики в Конгресі

Генеральний інспектор Пентагону збільшує свою команду, яка працюватиме в Києві із аудиту оборонної допомоги, наданої Україні, повідомили в Пентагоні 13 вересня.

Наразі в посольстві США в Києві вже працює представник Служби генерального інспектора Пентагону, структури внутрішнього аудиту американського оборонного відомства.

Загалом, зауважили в Пентагоні, відомство здійснює 21 проект із нагляду за допомогою Україні і планує виконання ще чотирьох таких проектів, а також регулярно звітує про нагляд над допомогою перед американськими законодавцями.

Цієї осені американський Конгрес розглядатиме запит на надання додаткової допомоги Києву. Пакет, який зокрема передбачає виділення приблизно 13 мільярдів доларів додаткової оборонної допомоги Україні, подав президент США Джо Байден.

В Республіканській партії низка законодавців вважають, що нагляд за допомогою Україні недостатній. Спікер Палати представників США Кевін Маккарті, який підтримує допомогу Україні, послідовно виступає за збільшення підзвітності допомоги. А в липні сенатори-республіканці Джош Говлі, Дим Ріш, Роджер Вікер та Джон Кеннеді запропонували виділити 10 мільйонів доларів на створення служби з контролю над витратами уряду США на підтримку України. Говлі послідовно виступає проти надання Україні допомоги. Ріш та Вікер є палкими прихильниками допомоги Україні і щодо перевірок раніше заявляли, що чинна система аудиту є достатньою.

Пентагон піддавали критиці за те, що він припустився бухгалтерської помилки при передачі Україні зброї. Так, в листі сенатори-республіканці Джей Ді Венс та Чіп Рой заявляли, що "абсурдно" схвалювати додаткові кошти, якщо уряд "немає ясності" щодо того, скільки надано Україні.

Раніше цього тижня лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл звернувся до однопартійців, щоб запевнити їх, що допомозі США Україні не бракує підзвітності.

“Сьогодні я хотів би підняти тему помилкового уявлення про те, що смертоносній допомозі США бракує необхідної підзвітності та захисту від зловживання. Сполучені Штати напевне мають глибше розуміння, як Україна використовує зброю, надану їй Сполученими Штатами та нашими союзниками, ніж це було з будь-якою іншою країною-партнером”, - заявив Макконнелл.

Лідер республіканської меншості у Сенаті наголосив, що “Україна – це не Ірак і не Афганістан. Це сучасна демократія, твердо віддана інтеграції із Заходом”.

“Російська ескалація минулого року призвела до кардинальних політичних змін у тому, як Україна ставиться до корупції. Сьогодні корупція та нецільове використання коштів чи зброї можуть означати смерть близьких людей або поставити під загрозу підтримку Заходу. Я не кажу, що корупція зникла. Навіть у найгірших конфліктах або в найрозвиненіших демократіях людська природа залишається. Але розрахунок втрат змінився. І надійні, незалежні антикорупційні органи призводять до змін”, - заявив Мітч Макконнелл у Сенаті у вівторок, 12 вересня.

Лідер республіканської меншості у Сенаті повідомив, що він особисто зробив запит, аби в перед сенаторами виступив посадовець з офісу, який наглядає за американською допомогою при Пентагоні, Держдепі та USAID, “щоб проінформувати сенаторів-республіканців про стан незалежного нагляду за цією допомогою”.