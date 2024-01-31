Генсек НАТО Столтенберг закликає консерваторів у США підтримати Україну

Україна повинна і здатна перемогти, але її шанси на перемогу напряму залежать від західної підтримки, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу у Вашингтоні у середу, 31-го січня.

Підтримка України в інтересах самої Америки. Якщо ми не зможемо зупинити російський цикл агресії в Європі, інші засвоять урок, що використання сили проти інтересів Америки працює

Виступаючи на запрошення Heritage Foundation, консервативного дослідницького центру, генсек НАТО закликав США не зупинятися у підтримці України не заради "благодійності", а з власних інтересів.

"Підтримка України – це не благодійність. Це – інвестиція в нашу власну безпеку. Сполучені Штати витратили невелику частину свого річного військового бюджету на допомогу Україні. Завдяки цьому Україні вдалося знищити значну частину боєздатності Росії. І знову ж таки, підтримка України в інтересах самої Америки. Якщо ми не зможемо зупинити російський цикл агресії в Європі, інші засвоять урок, що використання сили проти інтересів Америки працює. Ціна нашої безпеки зросте", – застеріг Столтенберг у своїй промові.

Китай спостерігає

Він додав, що Китай уважно спостерігає і підтримує Кремль, бо Китай і Росія є партнерами, а їхні лідери – Сі Цзіньпін та Володимир Путін підписали угоду про «безмежне партнерство».

"Пекін не засудив вторгнення Росії в Україну. Він продовжує поширювати російську брехню та підтримувати російську економіку. Україна сьогодні. Тайвань може бути завтра", – попередив Столтенберг, говорячи про те, що загроза Китаю зростає.

Виступаючи перед консервативною аудиторією, Столтенберг визнав, що США змінили свою політику щодо Китаю у 2017 році за президента Дональда Трампа, що вплинуло на розуміння цієї загрози у всьому альянсі.

"Відтоді НАТО потужно допомагало європейським союзникам повною мірою оцінити виклики, які створює Китай", – зауважив Столтенберг.

Європа почала більше вкладати у власну безпеку і допомогу Україні

Якщо виміряти частку або ВВП, більшість союзників забезпечують більше, ніж Сполучені Штати

Відповідаючи на критику з боку американських консерваторів про те, що європейські союзники не вкладають достатньо грошей в оборонний бюджет, Столтенберг наголосив, що хоча США відіграють провідну роль у підтримці України, інші країни сукупно вже перевищили рівень американської допомоги.

"Те, що вони надають у плані військової, фінансової та гуманітарної допомоги, насправді перевищує те, що надають США. З моменту початку війни Сполучені Штати надали близько 75 мільярдів доларів США. Інші партнери надали понад 100 мільярдів доларів. Якщо виміряти частку або ВВП, більшість союзників забезпечують більше, ніж Сполучені Штати", – зауважив Столтенберг.

Він наголосив, що союзники першими надали Україні танки та ракети великої дальності, і перші, хто підготував тисячі українських військових та пілотів для винищувачів, які вони також надали першими.

Крім того, європейські союзники приймають 6 000 000 українських біженців, додав Столтенберг.

Також, за його словами, вже половина партнерів по НАТО інвестує у свою оборону щонайменше 2% свого ВВП, у Польщі витрати зросли до 4%, і всі члени НАТО розробили плани досягнути позначки у щонайменше 2% найближчими роками. Загальні витрати на оборону альянсу виросли на 450 мільярдів доларів, наголосив Столтенберг.

Він відкинув критику, що пролунала під час дискусії, нібито НАТО не змогло запобігти нападу Росії на Україну. Столтенберг сказав, що такий закид, який інколи можна почути на адресу НАТО, не відповідає дійсності, бо Україна не є членом НАТО, а стратегія стримування Росії далі працює, бо Росія не напала на жодну країну НАТО. І не розуміння різниці між зобов'язаннями щодо України і її сусідами-членами НАТО підриває довіру до обороноздатності альянсу.

Виступ генерального секретаря НАТО відбувався на тлі запеклих дискусій у Конгресі щодо подальшої допомоги Україні. Деякі республіканці, стурбовані різким зростанням нелегальної міграції через південний кордон з Мексикою, заявляють, що США повинні подбати про свої власні кордони, перш ніж вони допоможуть Україні.

У своєму виступі Кевін Робертс, президент Heritage Foundation, заявив, що США мають надавати Україні лише військову підтримку, мати чітке уявлення про те, як довго така підтримка має тривати, і лише після того, як розв’яжуть проблему охорони свого власного південного кордону.