Міністерка фінансів США попередила про "немислимі наслідки", якщо Конгрес не затвердить допомогу Україні

Міністерка фінансів США Дженет Єллен закликала американських законодавців невідкладно схвалити нову допомогу для України і попередила про "немислимі наслідки", які можуть настати, якщо Конгрес не діятиме.

"Конгрес має діяти швидко, щоб надати Україні підтримку, включаючи шляхом прямої бюджетної допомоги. Якщо цього не зробити, президент Путін і настануть немислимі наслідки не лише для України, але і для нашої колективної безпеки", - йдеться в ремарках Єллен перед зустріччю з віцепрезидентами Єврокомісії Маргарет Верстаге та Валдісом Домбровскісом в середу.

Єллен подякувала європейським посадовцям за партнерство в економічній та військовій підтримці України, забезпеченні санкційного режиму.

Вона зауважила, що США, Єврокомісія та країни ЄС надалі 54 мільярди доларів бюджетної підтримки Україні з 2022 року, понад половина якої надійшла з Європи.

Це 11,8 мільярда доларів бюджетної допомоги Україні передбачено в законопроєкті з додаткового фінансування для національної безпеки США, який президент США Джо Байден подав до Конгресу. Конгресмени ще не досягли домовленості щодо законопроєкту. Дискусії в основному точаться навколо нових правил імміграції до США, які, за наполяганням низки республіканців, увійшли до законопроєкту.

Додаткова підтримка України буде прив'язана до суттєвих реформ

Також деякі республіканці критикують допомогу Україні за недостатню підзвітність. В уряді США підкреслюють, що доказів масштабних зловживань допомогою Україні не виявлено. Цього тижняу Києві працюють інспектори уряду США, які перевіряють підзвітність наданої Україні допомоги.

"Давайте скажу чітко: пряма бюджетна підтримка Україні з боку США має безпрецедентний рівень нагляду та прозорості, - заявила Єллен, - це питання дуже важливе для Конгресу та адміністрації - додаткова підтримка України буде прив'язана до суттєвих реформ".

Фінансова підтримка України нерозривно пов'язана з успіхом на полі бою, додає Єллен. "Просто кажучи - не можна допустити, щоб у України закінчились гроші, перед тим як у неї закінчаться боєприпаси".