Американські інспектори перевіряють використання Україною допомоги США

У Київ прибули американські інспектори для нагляду за використанням допомоги США для України.

"Рада знову привітати у Києві трьох генеральних інспекторів від Міністерства оборони, Держдепартаменту та USAID. Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США", - повідомила в мережі Х посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Заклики до посилення перевірок

Торік у Республіканській партії низка законодавців заявляли, що вважають нагляд за американською допомогою Україні недостатнім. Зокрема Комітет зі закордонних справ Палати представників Конгресу США ухвалив проєкт резолюції, який вимагає від адміністрації президента США Джо Байдена подавати звіти щодо "коштів, виділених Конгресом Україні з 20 січня 2021 року до 24 лютого 2023 року".

При цьому інші сенатори й конгресмени наголошували, що допомога, яка надається Україні, вже контролюється ретельніше, ніж це було щодо Афганістану. Низка експертів також зауважувала, що "щодо нагляду та підзвітності, мабуть, ніколи не було більшої перевірки зовнішньої допомоги США, ніж для допомоги Україні", а також не було жодних перевірених тверджень про те, що будь-яка допомога США була використана для чогось іншого, окрім цільового призначення в Україні.

Також Пентагон піддавали критиці за те, що там припустилися бухгалтерської помилки при передачі Україні зброї. Тож для посилення перевірок, Міноборони США збільшило свою команду у Києві з аудиту оборонної допомоги.

Відповідні дії уряду США

Як йдеться на сайті Генерального інспектора Пентагону у спеціальному розділі, присвяченому нагляду за допомогою Україні, відомство завершило 20 проєктів з аудиту та звітування, а зараз здійснює чи планує іще 29 таких проєктів із перевірки.

При цьому Генеральний інспектор урядової агенції USAID звітує про 96 поточних і запланованих проєктів зокрема з оцінювання кінцевого використання військової техніки, що надається Україні, виконання міжвідомчої стратегії протидії незаконному витоку зброї до інших країн у Східній Європі, а також аудит гуманітарної допомоги Україні, програм боротьби з корупцією у Східній Європі, оцінювання прямої бюджетної підтримки USAID для України через трастові фонди Світового банку.

За оборонною та невійськовою допомогою Києву здійснює нагляд і Генеральний інспектор Державного департаменту. Там зазначають, що над цим проєктом працюють сотня працівників, "які опублікували 18 відповідних звітів із 72 рекомендаціями та мають додатково 19 поточних і запланованих проєктів, пов'язаних з Україною".

Днями міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття зустрічі Контактної групи союзних країн з оборонної допомоги Україні у форматі "Рамштайн" заявив, що США продовжують наполегливо працювати над моніторингом та звітністю про безпекову допомогу США, надану Україні: "Ми не бачили перевірених доказів нецільового використання або незаконного перенаправлення американського обладнання, наданого Україні".