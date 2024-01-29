Зеленський підкреслює провідну роль США у допомозі Україні, хоча Європа нарощує підтримку

Український президент Володимир Зеленський застеріг, що у разі затримок допомоги Україні від Сполучених Штатів Європа не зможе самостійно забезпечити необхідний рівень підтримки для захисту від російської агресії.

...якщо так станеться і, не дай Боже, в США будуть якісь затягування процесів щодо підтримки України – це матиме вплив на об’єднану Європу.

Зеленський наголосив на потребі збереження єдності Америки і Європи у захисті спільних цінностей, і щоб не дати російському президенту Владіміру Путіну нагоди скористатися можливим розколом між західними державами.

В інтерв'ю німецькому телебаченню ARD, оприлюдненому 29 січня, Володимир Зеленський зауважив, що затримки допомоги США були б небезпечним сигналом, який посилив би агресивні наміри Росії.

Загальні обсяги гуманітарної, фінансової і військової допомоги Україні від країн Європи, зокрема за підрахунками Кільського інституту світової економіки, зараз перевищують обсяги американської допомоги.

Але президент Зеленський сказав, що "США - потужний партнер номер один", нагадавши, що Україна має підтримку обох американських партій у Конгресі, попри невелику кількість опонентів.

"Кращих відносин України зі Сполученими штатами не було, це факт”, - сказав він, наголосивши, що задоволений відносинами з адміністрацією президента Байдена.

У відповідь на запитання, чи змогли б європейські країни допомагати Україні без США, Зеленський заявив, що він не вірить, що Європа залишиться на самоті, але визнав, що “Європа одна не справиться на тому рівні, на якому Україна отримувала до цього підтримку ні зброєю, ні фінансово”.

Володимир Зеленський застеріг, що брак згуртованості США і Європи щодо України сприймався б як ознака “пасивності" США і слабкості НАТО, чим, за його словами, обов’язково скористався б Путін.

"Напевно, якби вся Європа об’єдналась, вона могла б дати достатню підтримку Україні, але Сполучені Штати мають такий вплив. І коли сигнали не дуже позитивні, вони мають такий самий вплив на деяких лідерів Європи. Тому я вважаю, що якщо так станеться і, не дай Боже, в США будуть якісь затягування процесів щодо підтримки України – це матиме вплив на об’єднану Європу. І тут є послідовні проблеми. Перше, це дефіцит зброї, фінансів в Україні. Друге, я думаю, що втратиться союз між США і Європою. Третє, Європа сама зрозуміє, що це сигнал, що якщо Україна не витримає, і Путін піде вперед, це сигнал Сполучених Штатів того, що Європа залишиться наодинці з країн НАТО, хто буде протистояти Росії", - сказав Зеленський.

Український президент також зауважив, що Сполучені Штати відіграють головну роль в системі міжнародних санкцій запроваджених щодо Москви у відповідь на російське вторгнення в Україну.

На прохання прокоментувати заяву колишнього президента США Дональда Трампа про те, що він міг би зупинити російську війну проти України за 24 години, Володимир Зеленський сказав, що був би "щасливий", якби це було можливо.

“Я знаю, скільки за добу ми втрачаємо людей. І я знаю, скільки це коштує, і тому я буду щасливий, якщо хтось покаже, як закінчити війну за 24 години", - зауважив Зеленський.

Це інтерв’ю президента Володимира Зеленського з’явилося в той час, як у США тривають суперечки між Конгресом і Білим домом щодо схвалення подальшої допомоги Україні на десятки мільярдів доларів.

Керівники країн ЄС 1 лютого збираються на саміт для обговорення нової кількарічної програми спільної допомоги Україні на 50 мільярдів євро.