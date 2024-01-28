Сенатор Мерфі закликав республіканців в Сенаті підтримати угоду про кордон

Сенатор-демократ Кріс Мерфі сказав, що він "сподівається", що республіканці в Сенаті підтримають угоду про кордон, незважаючи на тиск з боку колишнього президента Трампа виступити проти угоди.

"Я сподіваюся, що у нас все ще буде достатньо республіканців у Сенаті, які хочуть вирішити проблему на кордоні, а не просто виконувати вказівки Дональда Трампа, але ми побачимо протягом наступних 24-48 годин, чи це правда", — сказав він у неділю на CNN в програмі "Стан держави".

Мерфі є одним із провідних учасників переговорів, які місяцями просувають двопартійну угоду про кордон, яка відкриє додаткове фінансування для України, якщо її ухвалить Конгрес. Останніми днями екс-президент Трамп критикував двопартійну угоду, назвавши її "катастрофою, яка чекає, щоб трапитися" в серії публікацій у соціальних мережах на вихідних.

"У нас є двопартійна угода", — сказав Мерфі в неділю. "Ми зараз допрацьовуємо текст. І питання в тому, чи збираються республіканці прислухатися до Дональда Трампа, який хоче зберегти хаос на кордоні, тому що вважає, що це для нього виграшна політична проблема. Чи збираємося ми прийняти закон, який стане найбільшою двопартійною реформою наших прикордонних імміграційних законів за 40 років і дасть президенту Сполучених Штатів — незалежно від того, чи є він республіканцем чи демократом — нові важливі повноваження здатні краще керувати потоком людей через кордон", – продовжив він.

Мерфі також припустив, що деякі республіканці хочуть зберегти кордон "хаотичним" з "політичних цілей", але все ж висловив упевненість щодо угоди.

"І я впевнений, що достатня кількість республіканців у Сенаті збирається приєднатися до нас, щоб прийняти цей двопартійний закон потенційно вже наступного тижня чи двох, і ми можемо показати, що Вашингтон все ще може встати і працювати над цими великими проблемами навіть якщо Дональд Трамп вболіває за хаос", – сказав Мерфі.

Раніше в суботу спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон засудив підтримку президентом Байденом підтриманої Сенатом угоди про кордон США та Мексики, стверджуючи, що він може застосувати заходи виконавчої влади, щоб скоротити кількість справ, з якими щоденно співпрацює митна служба охорони кордону (CBP).

У дописі в мережі X Джонсон заявив, що Байдену не потрібно приймати нове законодавство для врегулювання ситуації на південному кордоні.

"Президент Байден вчора неправдиво заявив, що йому потрібно, щоб Конгрес ухвалив новий закон, щоб дозволити йому закрити південний кордон, але він знає, що це неправда", — сказав Джонсон. "Як я пояснив йому в листі наприкінці минулого року і відтоді неодноразово повторював йому, що він може і повинен негайно вжити виконавчих заходів, щоб повернути назад катастрофу, яку він створив".

Далі Джонсон перерахував кілька дій, які може зробити Байден.

"Як зазначено в моєму листі, президент Байден може почати захищати кордон, скасувавши підхід "піймати й відпустити", припинивши використання гуманітарного паролю, відновивши програму "Залишайся в Мексиці", розширивши використання повноважень прискореного видворення та відновивши будівництво прикордонної стіни", - продовжив Джонсон. "Президент повинен почати з використання широких правових повноважень, якими він уже володіє, щоб повернути суверенітет нашої нації та припинити масове потрапляння нелегальних іноземців у нашу країну".

Як повідомляв раніше Голос Америки, в американському парламенті законодавці намагаються узгодити законопроєкт з реформи імміграційних правил. Реформа, зокрема надаватиме нові повноваження президенту США Джо Байдену закрити кордон в разі надзвичайної ситуації, а також прискорить розгляд справ про надання політичного притулку.

Байден закликав Конгрес узгодити пакет заходів. Республіканці пов'язують питання безпеки кордону із схваленням допомоги Україні.

"Те, про що домовляються - в разі затвердження - стане найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для безпеки кордону, який ми будь-коли мали в нашій країні", — йдеться в заяві Байдена, розміщеній на сайті Білого дому.

Байден запевнив законодавців, що коли цей законопроєкт прийде йому на підпис, він одразу в день підписання застосує свої нові надзвичайні повноваження закрити кордон в разі кризи. В Білому домі республіканців звинуватили в політизації питання.

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон надіслав листа законодавцям, де сказав, що угода про безпеку кордону, яка також включає фінансування допомоги Україні не має шансів на схвалення.