25 штатів підтримали Техас в суперечці з Вашингтоном щодо кордону. Детально

Губернатор штату Техас обмежив доступ федеральної прикордонної служби до ділянки кордону США з Мексикою, встановив там загородження з колючого дроту. Кроки, покликані зменшити потік нелегальних мігрантів з Мексики до США, викликали опозицію з Вашингтона.

Верховний суд США в понеділок підтвердив право федеральної влади усунути загородження встановлене штатом.

Однак, криза посилилась після того, як губернатор Техасу Грег Еббот заявив, що він продовжить встановлювати загородження на кордоні.

Позицію Еббота підтримала влада 25 штатів, де губернатори належать до Республіканської партії. В спільному зверненні, опублікованому 25 січня, губернатори наполягали, що Техас має конституційне право на самозахист.

"Адміністрація Байдена зневажила своїми обов'язками перед штатами за конституційним компактом, тому Техас має всі юридичні виправдання захистити суверенітет наших штатів та країни", - йдеться в заяві губернаторів.

Оглядачі у ЗМІ провели історичні паралелі, відзначивши що вживання терміну "конституційний компакт", коли йдеться про Конституцію, було притаманне конфедератам часів війни Півночі та Півдня у США.

Трамп закликає штати надіслати службовців Нацгвардії до Техасу

Найрейтинговіший політик Республіканської партії і колишній президент США Дональд Трамп закликав штати надіслати службовців нацгвардії до Техасу.

Губернатор Флориди Рон Десантіс, один із підписантів листа на підтримку Техасу, заявив 26 січня, що він готовий надіслати службовців Національної гвардії Флориди на кордон США та Мексики.

"Штати можуть збільшити зусилля, щоб забезпечити суверенітет території та суверенітет нашої країни", - сказав Десантіс пресі.

Домовленість щодо посилення захисту кордону та допомоги Україні гальмує в Конгресі

В американському парламенті законодавці намагаються узгодити законопроєкт з реформи імміграційних правил. Реформа, зокрема надаватиме нові повноваження президенту США Джо Байдену закрити кордон в разі надзвичайної ситуації, а також прискорить розгляд справ про надання політичного притулку.

Байден закликав Конгрес узгодити пакет заходів. Республіканці пов'язують питання безпеки кордону із схваленням допомоги Україні.

"Те, про що домовляються - в разі затвердження - стане найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для безпеки кордону, який ми будь-коли мали в нашій країні", — йдеться в заяві Байдена, розміщеній на сайті Білого дому.

Байден запевнив законодавців, що коли цей законопроєкт прийде йому на підпис, він одразу в день підписання застосує свої нові надзвичайні повноваження закрити кордон в разі кризи. В Білому домі республіканців звинуватили в політизації питання.

Трамп виступив з критикою домовленості щодо зміцнення імміграційних правил у США.

"Погана угода з кордону значно гірша, ніж відсутність такої угоди", - написав Трамп в соцмережі Truth Social 27 січня.

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон надіслав листа законодавцям, де сказав, що угода про безпеку кордону, яка також включає фінансування допомоги Україні не має шансів на схвалення.

Міграційна служба США фіксує рекордну кількість арештів незаконних іммігрантів

Згідно з даними міграційної служби США, оприлюдненими 26 січня, кількість арештів за незаконний перетин кордону США з Мексики досягла рекордних показників в грудні, але зменшилась у перші тижні січня.

Прикордонники повідомили про 249 785 арештів на кордоні з Мексикою в грудні, на 31% більше ніж в листопаді і на 13% більше ніж в грудні минулого року, пише АР.

Більша кількість арештів в грудні і зменшення цієї кількості в січні відповідає історичним тенденціям, а також посиленим заходам безпеки на кордоні, йдеться в офіційному повідомленні.

Найбільша кількість серед заарештованих в грудні - 56 236 - мексиканці, друге місце з 46 937 арештами за венесуельцями.

Найбільший потік нелегальних іммігрантів йшов через місто Тусон в Аризоні. Другим є Дель Ріо в Техасі, де адміністрація Грега Еббота проводить свої дії із зміцнення кордону.